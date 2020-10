Miguel Nunes é campeão no Rali Cidade de Santana

Miguel Nunes, em Skoda Fabia R5 Evo, sagrou-se virtual campeão da Madeira de ralis ao vencer de forma categórica o RALI CIDADE DE SANTANA, organização do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira em que foi o melhor em todas as sete provas especiais que compunham o programa. Na segunda posição, a mais de um minuto e meio do primeiro, classificou-se Rui Pinto com o habitual Ford Focus RS WRC. No lugar mais baixo do pódio ficou Filipe Pires com um Mitsubishi Lancer Evo X.

A quarta posição ficou na posse de Filipe Freitas com Porsche 991 GT3, na frente de Rui Jorge Fernandes, ao volante de um Renault Clio R3T, que, com este resultado se sagra também virtual campeão do agrupamento. João Ferreira levou o Citroën C2 R2 ao sexto lugar e na posição imediata classificou-se Américo Gouveia, equipado de Peugeot 208 R2. A encerrar o lote dos dez primeiros classificados estiveram os espetaculares Cláudio Nóbrega em Datsun 1.200 e José Jarimba em Toyota Starlet e ainda Filipe Silva com um menos atual Citroën Saxo. Na 11ª posição terminou Adruzilo Lopes, o melhor entre os utilizadores dos pequenos Toyota Yaris.

Classificação do Campeonato da Madeira de Ralis CORAL (não homologada nem oficial): 1º Miguel Nunes, 118; 2º Filipe Freitas, 59; 3º Filipe Pires, 53; 4º Alexandre Camacho, 41; 5º Rui Jorge Fernandes, 40; 6º Rui Pinto, 37; 7º Vítor Sá, 24; 8º Pedro Paixão, 21; 9º António Dias, 18; 10º João Ferreira, 14.