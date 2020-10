Nas bancas a edição 1088 do Tribuna da Madeira

“Há soluções que ainda não foram encontradas”

Bruno Melim acredita que as “circunstâncias” forçarão a sociedade a mobilizar-se. As “ideias” que que a JSD-M tem para a Região Autónoma da Madeira, diz o recandidato à liderança da estrutura partidária, “estão longe de estar esgotadas e, como tal, há ambição e vontade de fazer melhor”. A política, sublinha, faz-se hoje de forma diferente em comparação com há 10 anos. “As pessoas querem menos dialéctica e mais pragmatismo nas soluções.”

“Os livros nunca perderam o seu lugar”

Francisco Fernandes, ex-secretário regional da Educação, lança o livro infantojuvenil “Cibele”, editado por O Liberal. Trata-se de um conto sobre uma criança surda e uma abordagem à Língua Gestual Portuguesa.

Banif: Os lesados “esquecidos”

A ALBOA, Associação dos Lesados do Banif, foi recebida pelo grupo parlamentar do PSD, na Assembleia da República (AR). É a primeira das várias audiências solicitadas com carácter de urgência ao Presidente da AR e a todos os partidos com assento parlamentar, na sequência do não cumprimento de duas Resoluções da AR e dos sucessivos protelamentos de promessas do Primeiro-Ministro.

“Indemnização!”, dizem eles

O PCP tem insistido no pagamento de indemnizações aos agricultores lesados pelas quebras no fornecimento da água de rega. O deputado Ricardo Lume voltou a fazê-lo esta terça-feira, mas é uma questão que o partido já levanta há meses. Em causa está o eventual incumprimento contratual da ARM para com os regantes. Os comunistas socorrem-se do exemplo do Clube de Golf do Santo da Serra.

Prada ‘descarta’ esclarecimentos sobre as Ginjas

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a um pedido de audição à secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, de modo a que torne públicos o estudo de impacto ambiental e o parecer da UNESCO acerca do projeto de asfaltagem da estrada das Ginjas, em São Vicente.

Respostas “têm que subir de nível”

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira enalteceu a qualidade do trabalho e das instalações do Centro de Inclusão Social da Madeira (CISM). “Temos aqui uma estrutura de excelência com várias atividades” repartidas pelo Centro de Atividades Ocupacionais, o Lar Residencial e um Centro de Apoio a Pessoas com Deficiência Profunda. José Manuel Rodrigues falava aos jornalistas após a visita à instituição, realizada na presença da Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, da Diretora do Centro, Ana Sousa, e demais técnicos do Instituto de Segurança Social da Madeira.

Madeira fora do ‘Regime Escolar’

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou, na Assembleia Legislativa, um voto de protesto pelo facto de o Governo Regional voltar a não se candidatar ao programa ‘Regime Escolar’, para distribuição de fruta, produtos hortícolas e leite nas escolas do pré-escolar e do 1.º ciclo da Região, apesar da recomendação aprovada por unanimidade no Parlamento.

Ligação Marítima volta a discussão

A plataforma ferry lançou uma petição para levar, novamente, à Assembleia da Republica (AR) a discussão da ligação Maritima para a RAM, à qual a Associação de Motociclismo da Madeira, a Associação da Madeira de Todo Terreno e algumas outras colectividades já se associaram e que conta, neste momento, já com mais de 800 assinaturas.

Vereador passa para equipa de combate à pandemia

O Vereador João Pedro Vieira, que vinha a exercer funções executivas na Câmara Municipal do Funchal desde outubro de 2017, suspendeu esta semana o seu mandato autárquico, e passará a integrar, de imediato, o gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Sales, respondendo ao repto que lhe foi lançado pelo governante, no sentido de reforçar a capacidade de resposta do Governo da República no combate à pandemia provocada pela COVID-19.

Situação “mantém-se crítica” no turismo

As dificuldades sentidas pelo Turismo exigem a implementação “urgente” de medidas que dinamizem o sector. Miguel Albuquerque participou terça-feira no Fórum das Regiões Ultraperiféricas e assinalou que a dependência da Madeira e Porto Santo supera a generalidade das outras regiões europeias.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online