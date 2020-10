Novo portal eVacinas permite aceder a informação sobre vacinação

“O projeto eVacinas nasceu da necessidade de consciencializar a opinião pública, desmistificando alguma contrainformação na vacinação, através de dados rigorosos e credíveis, fornecidos por profissionais de saúde. Conta também com a colaboração de parceiros com projetos inovadores nesta área”, afirmou Ana Gaspar, diretora da Revista Saúde Notícias.

Neste portal, o utilizador pode consultar toda a informação existente sobre o Programa Nacional de Vacinação. Além disso, o site dispõe, ainda, de informação útil sobre a consulta do viajante, nomeadamente das vacinas indicadas para todos aqueles que viajarem para destinos fora do continente Europeu, da América do Norte e da Oceânia.

You May Also Like