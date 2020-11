Detenção por pornografia de menores nos Açores

A detenção ocorreu no âmbito de busca domiciliária realizada no concelho de Angra do Heroísmo, da Ilha Terceira, por ter sido encontrado e apreendido equipamento informático, contendo diversos vídeos, onde se visualizam menores em atividades pornográficas.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, procedeu à identificação e detenção de um homem, de 58 anos de idade, por fortes indícios da prática do crime de pornografia de menores.

You May Also Like