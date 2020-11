II Oficina de Vimes arranca em novembro

No sentido de dar continuidade às ações de proteção, divulgação, promoção e preservação do Artesanato, a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), vai organizar a segunda edição de Oficina de Vimes, com o intuito de captar novos artesãos e despertar o interesse dos formandos para a arte desta profissão, que tem vindo a perder predominância no setor do artesanato regional.

A II Oficina de Vimes terá lugar nas instalações do Instituto do Vinho, na Rua 5 de Outubro durante os dias 9 até 27 de novembro, distribuídas por 60 horas (9h00-13h00), e será ministrada pelo artesão Alcino Goes, detentor da carta de artesão reconhecido pelo IVABM.

Os interessados em frequentar esta formação devem enviar a sua manifestação de interesse para o email: ivbam@madeira.gov.pt ou fazê-lo através do número de telefone: 291 211 610.

A participação é limitada a um curto número de inscritos, como forma de garantir que sejam cumpridas as regras sanitárias inerentes ao estado pandémico que atualmente se vive.

Na segunda edição da Oficina de Vimes serão abordadas as diversas expressões da obra de vime da Madeira, em particular na cestaria e no mobiliário.

É pretendido que os novos executantes, para além de aprenderem os ensinamentos elementares proporcionados pelo Mestre Alcino Goes, possam igualmente, aperfeiçoar as suas habilidades, potenciando a criação de novas linhas de produtos, criação de circuitos de comercialização, valorizando o território envolvido e, de uma forma mais transversal, na criação de novas fontes de rentabilidade. “Pretendemos, no fundo, contribuir para salvaguardar, projetar e promover a obra de Vimes como arte, potenciando o aparecimento de novos artesãos provindos de outros setores ou que estejam inscritos no Instituto de Emprego da Madeira”, explica Paula Jardim Duarte, presidente do IVBAM. O custo total desta ação é cofinanciado em 85% por fundos comunitários.