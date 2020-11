Nas bancas a edição 1091 do Tribuna da Madeira

Aumento de casos suscita “apreensão e receios”

Nuno Neves o presidente do Conselho Diretivo Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, afirma, em declarações ao «Tribuna», que “são vários os relatos que nos chegam de profissionais de saúde infetados, nomeadamente enfermeiros, em linha com o crescente número de casos registados na nossa Região ou em situação de quarentena por contacto com doentes covid positivos”. O mesmo responsável aponta ainda as dificuldades com que os profissionais de saúde se deparam perante a pandemia e o aumento de casos na Madeira.

‘Abusos’ levam a novas medidas

A Madeira atinge as 5 centenas de casos positivos de Covid-19. Este aumento de casos nos últimos dias levou Miguel Albuquerque a dar ‘um murro’ na mesa e a tomar novas medidas. Em causa, a afluência de pessoas, a maioria jovens, em bares no Funchal face aos ‘abusos’ persistentes nos estabelecimentos e, inclusive, em discotecas, foi a ‘gota de água’ para o presidente do Governo Regional mudar de estratégia.

“Não há aumento da criminalidade”

A garantia é do Comandante Regional da PSP, Superintendente Luís Simões.

Oposição exige “transparência”

A falta de informação no Serviço Regional de Saúde esteve esta semana em foco na Assembleia Legislativa da Madeira. PS e JPP acusaram o Governo Regional de omitir dados, que o PSD disse serem públicos, mas que não estavam actualizados. Os números referentes a 2019 acabaram por surgir ontem, em dia de debate na Assembleia Legislativa.

Funchal vai duplicar o investimento em cabazes vitais

A Câmara Municipal já entregou 3580 cabazes a famílias funchalenses afetadas pela crise, ao abrigo da iniciativa “Funchal, Cabaz Vital”.

Empresas do turismo “estão em grandes dificuldades”

Na sequência das novas medidas de combate à pandemia anunciadas pelo Governo após o último Conselho de Ministros, realizado no dia 31 de outubro, a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) reitera a sua preocupação com a crise de saúde pública vivida no país e apela ao Governo que reforce a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com mais recursos humanos e financeiros e que esteja particularmente atento aos grupos mais vulneráveis da população.

Quarto voo de repatriamento chegou ontem

A Madeira é o destino de 83 pessoas que chegaram ontem num voo de repatriamento de cidadãos portugueses que partiu de Caracas. Foi a quarta viagem de facilitação de mobilidade dos emigrantes organizada pelas autoridades portuguesas. A meados de Outubro havia 210 emigrantes oriundos da Madeira inscritos para sair da Venezuela.

PCP quer Garantir o financiamento para a linha Ferry

Defender o financiamento por parte do Estado para garantir a ligação marítima de passageiros entre a Madeira e o continente português foi a próposito do PCP numa iniciativa política realizada no Porto do Funchal.

Escolas da Região ‘atentas’ aos casos de Covid-19

11 escolas madeirenses ativaram os Planos de Contingência, esta semana, devido a casos positivos de Covid-19 registados em pais, professores e alunos.

Padrões alimentares dos portugueses são insustentáveis

A alimentação pesa 30 por cento na pegada ecológica dos portugueses, mais do que os transportes ou o consumo de energia. A percentagem faz de Portugal o país mediterrânico com a maior pegada alimentar per capita. A conclusão é de um estudo da Universidade de Aveiro (UA) que deixa o alerta para uma balança muito desequilibrada: “Portugal importa 73 por cento dos alimentos e só o peixe e a carne ocupam cerca de metade do peso da pegada alimentar nacional”.

