Muitos acreditam que chegar a um preço final é complicado somente para os clientes, mas a verdade é que os próprios prestadores de serviço também possuem essa dificuldade. Afinal, diversas dificuldades podem aparecer, impactando no preço justo do trabalho. A tradução é algo complexo, por isso precisa ser precificado de forma correta.

Para explicar um pouco mais sobre os fatores citados acima, podemos citar, primeiramente, o número de palavras. A conta é muito fácil: quanto mais laudas, maior será o preço. Depois podemos citar a modalidade de tradução, sendo as principais: tradução, tradução literária, versão, versão literária e versão dupla (de um idioma estrangeiro para outro idioma estrangeiro).

Essa mesma variação ocorre também para os tipos de conteúdo, sendo eles textual ou audiovisual. No segundo, o valor costuma ser mais alto, pois, além da tradução em si, será necessário descrever tudo o que for falado (nesse caso, quando não há um repasse do texto).

De qualquer forma, é imprescindível contar com referências no mercado para realizar a tradução com qualidade. Nós recomendamos a Protranslate, que atua na área de forma global desde 2014. Você pode ver o preço de tradução em Protranslate aqui.

Mas, se você quer saber como chegar a um preço justo de tradução está no lugar correto! Neste artigo, apresentaremos as 3 melhores dicas. Prendemos sua atenção até aqui? Ótimo! Basta continuar a leitura para saber mais:

1 – Contrate profissionais juniors

Os profissionais iniciantes na profissão são os ideias caso você queira pagar um preço mais baixo. Afinal, o tempo de experiência pode influenciar – e muito – no valor final do serviço. Em casos mais corriqueiros, em que não há a necessidade de certificação, não é preciso contratar tradutores com anos no mercado. De qualquer forma, assegure-se da capacidade desse profissional em realizar a tradução.

2 – Tente enviar trabalhos em blocos

Se no seu caso vários documentos precisam ser traduzidos, que tal enviá-los juntos? Essa ação pode resultar em descontos no valor final. Ao contratar um profissional, entre em um acordo e diga que retornará a contratá-lo caso ambas as partes sejam justas.

3 – Dê um preço de entrega maior

Se você quer um preço justo de tradução, então precisa enviar os textos bem antecipados. Quanto menor for o prazo de conclusão, maior pode ser o preço cobrado pelos profissionais. Em alguns casos, existem taxas extras, um exemplo é a taxa de urgência.