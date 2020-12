Nas bancas a edição 1098 do Tribuna da Madeira

Solidariedade aumenta neste Natal

“Estamos a viver uma pobreza silenciosa por vergonha”

Novos ‘Abusos’ levam Albuquerque a tomar medidas Natal e Ano Novo com regras.

PSD e CDS chumbam o Orçamento do Funchal

“Cenário nunca antes experimentado”

Irineu manda publicar o Orçamento Regional

Bordado “quase parou” pela perda de turismo

Bolo de mel é o favorito no Natal na Madeira

Montras em votação

Museu de História Natural do Funchal reabre em 2021

São muitos os pedidos de ajuda que têm chegado à Hotelaria Madeirense Ajuda a Nossa Ilha. A maioria são de pessoas que ficaram sem trabalho devido à pandemia e não conseguem sustentar o lar nem alimentar os filhos. As ajudas têm sido muitas mas os pedidos continuam. Carlo Martins tem as portas abertas para quem quiser ajudar: "o pouco de muitos é muito para quem nada tem".Os ajuntamentos de pessoas que se tem feito notar nos últimos dias levou a que o Presidente do Governo Regional da Madeira tomasse novas medidas de prevenção à Covid-19.O Executivo do Funchal "está gasto, amarrado e sem ideias". É o que diz o PSD, que também justifica o voto contra o Orçamento Municipal pelo facto da equipa de Miguel Silva Gouveia ser "incapaz de estabelecer pontes de entendimento com a oposição em nome do bem comum e do futuro do Funchal". O presidente da autarquia considera o voto contra de PSD e CDS "uma irresponsabilidade histórica".O ano de 2020 obrigou a que fossem dadas "respostas mais rápidas e mais imediatas às situações de calamidade económica e social". A presidente do Banco Alimentar na Madeira, Fátima Aveiro, já antevê que no próximo seja necessário "procurar outras fontes de abastecimento para chegar a quem mais precisa".O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Irineu Barreto, assinou ontem e mandou para publicação o decreto que aprovou o Orçamento Regional para 2021, aprovado a 18 de Dezembro pela Assembleia Legislativa da Madeira.Depois de um ano "muito difícil" para o sector do bordado, Humberto Vasconcelos diz que "temos de estar confiantes no futuro, acreditando que voltaremos a comercializar com muita força este produto que é único e que nos distingue". O apoio concedido às bordadeiras, pelos "factores de produção", aumentou para 150 euros.A campanha de sensibilização do Facebook em Portugal #DoceNatalCompreLocal aponta ainda que o Bolo Rei é o doce de Natal preferido dos Portugueses.A Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a ACIF, tem em curso a 9ª edição do Concurso de Decoração de Vitrines e/ou Fachadas dos estabelecimentos comerciais do Funchal.A obra de remodelação do Museu de História Natural do Funchal, promovida pela CMF, deverá estar concluída em janeiro de 2021, seguindo-se a reabertura ao público deste espaço icónico da cidade. Com 86 anos de atividade celebrados este ano, esta foi a intervenção mais substancial no Museu no último meio século, desde a criação do Aquário, e terá implicações assinaláveis naquele que será o futuro do espaço. O investimento cofinanciado ascendeu a um milhão de euros.

