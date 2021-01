Ajuda humanitária de Portugal chega a Zagreb

Essa ajuda foi enviada ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, ativado depois de as autoridades croatas terem apresentado um pedido de assistência internacional em material e equipamento de apoio como camas de campanha, geradores, tendas, sacos-cama, iluminação de emergência e aquecedores.

Portugal mantém-se em contacto com o Centro de Coordenação de Resposta a Emergências, em Bruxelas, para acompanhar o desenvolvimento das ações de avaliação em curso na área afetada e para desencadear os procedimentos de envio de ajuda adicional logo que as autoridades croatas manifestem a sua aceitação junto do Mecanismo.

A embaixadora da Croácia em Portugal, Anita Trsic, expressou os seus “mais profundos agradecimentos ao Governo português e a todos os portugueses pelo apoio e ajuda preciosa”, dados pela ANEPC, aquando do envio do material.

