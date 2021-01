Nas bancas a edição 1103 do Tribuna da Madeira

“Os funchalenses sabem com quem podem contar”

“Temos uma coligação de partidos onde o Chega não se inclui. E não pondero que venha integrar essa Coligação”

“Eu preferia, se querem ajudar a Cidade do Funchal, que ajudem-nos nos cargos em que estão”

“Precisamos de mais meios na rua. A melhor forma de os ter é com um corpo da Polícia Municipal”

Apesar dos entraves, como o chumbo no Orçamento Municipal, Miguel Silva Gouveia afirma que está à altura da missão assumida em 2017. Em entrevista ao «Tribuna», o autarca falou da situação do Funchal nesta fase de pandemia. O corpo da Polícia Municipal, segundo o presidente, recuou devido a uma “birra de PSD e CDS”. Sobre as eleições autárquicas, Gouveia vai manter a Coligação e pondera a integração de outros partidos. “O Chega não se inclui nesta Coligação”, garante.

“Não decidir tinha resultado numa tragédia”

Presidente do Governo Regional, assume a “responsabilidade” pelas medidas contra a Covid-19.

Petição ‘apela’ à vacinação dos assistentes dentários

O alerta para a vacinação dos profissionais de medicina dentária chega por uma Petição Pública. A petição denominada por «Vacinação assistentes dentárias em Portugal», endereçada ao Ministério da Saúde.

PS-M aponta para “favorecimento” a um privado

O Grupo Parlamentar do PS Madeira reforça a posição tomada esta semana relativamente ao negócio da extração comercial de inertes na costa da Madeira. Em causa está a alteração a uma lei de 2018, assinada pelos líderes parlamentares do PSD e CDS, que beneficia em cerca de 4 milhões de euros uma única empresa.

Cerdas quer financiamento adequado da agricultura

A eurodeputada Sara Cerdas questionou a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, durante a apresentação das prioridades da Presidência Portuguesa do Conselho da UE, no Parlamento Europeu, para esta área, sobre como tenciona garantir que os agricultores das regiões ultraperiféricas dispõem de “financiamento adequado”, como por exemplo o POSEI, para cumprir os objetivos do Pacto Ecológico Europeu.

Frota do ambiente renovada

A Câmara Municipal do Funchal aprovou a abertura de um concurso público no âmbito da União Europeia para a aquisição de nove viaturas de19 toneladas para recolha de resíduos sólidos urbanos. Estes serão os dois primeiros lotes de aquisição de novas viaturas para o Departamento Municipal de Ambiente, consumando, desta forma, a muito

Pandemia com detecção precoce

Um estudo internacional publicado na Scientific Reports, revista do grupo Nature, demonstrou que um novo formato de análise dos modelos matemáticos ajudaria na deteção precoce e previsão de diferentes tipos de cancro em desenvolvimento e pandemias. Liderado por Paulo Rocha, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), e Lode Vandamme, da Universidade de Eindhoven (Holanda), o estudo fornece à comunidade científica que trabalha com este tipo de modelos matemáticos um novo formato de leitura dos dados, mais precisamente, numa escala logarítmica e linear, designada “log-lin”.

TSD associam-se à defesa do CINM

Os Trabalhadores Sociais Democratas (TSD/M), representados pelo seu presidente Amílcar Gonçalves, reuniram com a Direção da Associação de Profissionais do Centro Internacional de Negócios da Madeira (APCINM), num encontro onde foram abordadas, junto daquela Associação, as preocupações relativas à provável instabilidade laboral e empresarial que a proposta de lei apresentada à Assembleia da República, pelo Governo da República, concebe.

Funchal aprova apoio de 1 milhão

Foi aprovado, por unanimidade, um pacote de medidas de apoio à economia local, no valor de 1 milhão de euros, que visa, entre outros, isentar taxas de ocupação do espaço público, taxas de publicidade e tarifas fixas das faturas da água, resíduos e saneamento básico.

Albuquerque e Calado chamados a Comissão de Inquérito

O Presidente e o Vice-Presidente do Governo Regional vão prestar esclarecimentos na Comissão Eventual de Inquérito ao contrato de concessão da Zona Franca da Madeira. Aquando da entrega do requerimento, o líder parlamentar do PS-M, Miguel Iglésias, considerou que tratava-se da “negociata da década”.

