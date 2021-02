Nas bancas a edição 1106 do Tribuna da Madeira

Banco de Fomento “deve ser o braço armado da Região”



Carlos Pereira, deputado socialista na Assembleia da República, ‘deu nas vistas’ no processo do CINM quando conseguiu que o Governo recuasse na votação da Proposta de Lei Nº66/XIV/2ª que altera matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC, que poderia comprometer o futuro da Zona Franca. Um processo “complexo”, diz o economista, que teve frutos de uma “decisão concertada” com o governo. Em entrevista ao «Tribuna», Pereira faz uma análise à economia regional e aponta medidas para estabilizar os setores. Sobre os elogios feitos por Pedro Calado ao seu desempenho na AR, este responde: “Na sequência do meu currículo político, a minha actuação não depende nem dessa nem de outras afirmações”.

“Existem zonas que deveriam ser consideradas prioritárias”



20 de Fevereiro de 2010 ainda continua a deixar ‘cicatrizes’ na Madeira.

O Governo Regional continua a fazer investimentos ao abrigo da Lei de Meios, mas, passados 11 anos desde a tragédia do 20 de Fevereiro de 2010, ainda falta utilizar mais de 300 milhões de euros. “Existem cidadãos que vivem em habitações que estão situadas em zonas de risco e esperam e desesperam para que sejam feitas obras que garantam a sua segurança”, diz o PCP.

Movimento cívico em defesa da Capela de Nossa Senhora da Saúde



No corrente mês de Fevereiro, deu entrada na Câmara Municipal do Funchal (CMF) um pedido de classificação da Capela de Nossa Senhora da Saúde como Imóvel de Interesse Municipal.

O pedido foi encabeçado por Tomás Freitas e assinado por vários membros da sociedade civil, incluindo historiadores, académicos da área das letras, do património cultural, e da conservação e restauro, entre outros. O motivo principal desta medida é impedir que a referida Capela acabe em ruínas.

Rede garante a conservação do património



O objectivo é garantir a “conservação do património, valorizando-o e tornando-o uma mais-valia turística e económica, social, educativa e ambiental.” Foi com este objectivo em mente que o Governo Regional criou a «Rede de Monumentos Naturais da Região Autónoma da Madeira», uma proposta aprovada em Conselho de Governo a 10 de Dezembro de 2020 e que teve redacção final do Decreto confirmada na Assembleia Legislativa, a 12 de Fevereiro.

Obra do Túnel do Pedregal importante para fornecimento de água



A escavação do novo túnel, com quase 5,5 quilómetros de extensão, representa um investimento de 20 milhões de euros.

Madeira tem grandes disparidades entre municípios na facilidade em comprar casa



Mesmo apesar da pandemia, o setor imobiliário e o mercado do crédito à habitação continuam dinâmicos, acompanhando o objetivo de aquisição de casa própria de muitos portugueses.

Nesse sentido, e com o intuito de alertar as famílias madeirenses para a necessidade de atentar na taxa de esforço, a plataforma ComparaJá.pt procurou analisar os custos de comprar um imóvel com recurso a financiamento nos diferentes municípios da região.

Digitalização irá ajudar a acelerar a sustentabilidade



Embora a pandemia tenha causado enormes mudanças na vida é evidente que essa perturbação poderia ter sido ainda mais difícil se não fosse a digitalização de grande parte da vida quotidiana. Os dados foram para além de serem a base da indústria, e são agora, conforme sublinha a Eaton, tal como a água ou a energia, um fator integrado e indispensável na vida moderna.

Candidaturas para estágios profissionais



O PO ISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego) anuncia a abertura de candidaturas a estágios profissionais destinados a jovens NEET na Região Autónoma da Madeira.

“Violência nunca é amor”



A UMAR Madeira associou-se à campanha “Bem-me-gosta, Mal-me-gosta” contra a violência no namoro.

