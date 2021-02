Nas bancas a edição 1107 do Tribuna da Madeira

Barco muda registo para dar “melhores condições” aos tripulantes

O administrador da Porto Santo Line afirma que a alteração no navio do nome ‘Madeira’ para ‘Portugal’ deve-se “à transferência do Lobo Marinho do Registo Internacional de Navios da Madeira (RINMAR) para o registo convencional português”. Rui Albuquerque Gouveia fala sobre os critérios e regras que vão manter durante as viagens no que se refere à Covid-19’. E traça um ‘cenário negro’ para este ano: “As perspetivas para 2021 são as de um ano novamente muito difícil”. As ligações marítimas serão retomadas a partir do próximo dia 01 de março.Todas as regiões de Portugal, incluindo Açores e Madeira, estão com o Rt abaixo de 1. Trata-se de uma “descida muito acentuada” desde meados de janeiro.Serão apresentadas propostas para prestação de serviços de fiscalização e coordenação.É “essencial” que a Madeira e o Porto Santo tenham “uma atenção muito mais especial e redobrada para o futuro” por parte da TAP. Foi o que disse o deputado Paulo Neves a Miguel Frasquilho, na terça-feira, numa audição da Assembleia da República ao presidente da companhia aérea.A Câmara Municipal do Funchal adjudicou este mês uma empreitada com vista à manutenção dos bairros sociais da Autarquia durante o ano de 2021, por um valor que ascende a 180 mil euros.O documento elaborado pelo Governo Regional destina 770 milhões de euros para apoiar investimentos e reformas na economia da Região Autónoma que a tornem mais resiliente e bem preparada para o futuro. “Esta é a bazuca, não haverá mais dinheiro além do normal quadro comunitário de apoio. Portanto, esta é a grande oportunidade para nós conseguirmos recuperar desta enorme crise económica e social o mais rápido possível”, aponta o PS-M, lembrando que há a necessidade premente de aplicar corretamente as verbas a receber da União Europeia.Na quarta-feira da semana passada, a Quinta Vigia foi palco de um almoço que reuniu o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e presidentes das cinco juntas de freguesia, no Funchal, eleitos pelo PSD.Segundo Miguel Silva Gouveia, os comerciantes terão, assim, maior liquidez para ultrapassar a crise, enquanto a Autarquia prepara novos apoios para o efeito, que serão anunciados após o empréstimo de 5 milhões de euros.À medida que os dias passam, há mais dispositivos interligados e mais redes operacionais, que embora seja uma coisa positiva para o desenvolvimento industrial, tem também certos aspetos negativos, tais como a existência crescente de pontos potencialmente vulneráveis aos ciberataques.A mostra “Mulheres Artistas Madeirenses em diálogo com Sonia Delaunay” estará patente até ao dia 19 de março.O “Promoting Health and Access to Sport Equipment (PHASE)” é financiado pela União Europeia, no âmbito do programa Erasmus+ Sport.Um estudo longitudinal realizado por uma equipa da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), liderada por Ana Paula Matos, concluiu que a pandemia de Covid-19 teve um significativo impacto negativo na saúde mental dos jovens portugueses, especialmente nos níveis de depressão e de ansiedade.Na semana passada, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, identificou e deteve em flagrante delito, um homem, de 23 anos de idade, pela presumível prática do crime de pornografia de menores agravado.

