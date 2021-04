Nas bancas a edição 1112 do Tribuna da Madeira

“Há pessoas desesperadas por comida”



Carlo Martins deixa o apelo a quem possa doar alimentos para fazer chegar a 115 famílias uma refeição digna nesta Páscoa.

Finanças Regionais à espera de “consenso”



Os deputados madeirenses pretendem alcançar uma proposta consensual que, depois de votada e aprovada pelo Parlamento, possa ter acolhimento na Assembleia da República. O objectivo, em última análise, é garantir a “estabilidade financeira” das regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

Confinados “na vida e na fé”



Esta é, novamente, uma Páscoa vivida de forma diferente do que era habitual. A pandemia volta a impor restrições aos convívios familiares, à afluência nas igrejas e comemorações da Semana Santa.

Mercado do chocolate promove produtos regionais



O Mercado dos Lavradores acolheu, nesta semana, a VI edição do Mercado do Chocolate, iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal.

Na abertura, realizada nesta segunda-feira, o Presidente Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela Vereadora que tutela os Mercados Municipais, Dina Letra, fez um périplo pelas 11 empresas que participaram no evento.

“Funchal é uma cidade inteligente”



“Hoje o Funchal é, cada vez mais, uma cidade inteligente, que coloca a tecnologia ao serviço das pessoas e preparada para os desafios futuros”, diz Miguel Silva Gouveia, o presidente da CMF. No caso dos Serviços Online, o plano é ter uma “operacionalização em larga escala”.

Vereador de Machico desvincula-se do PS



É vereador sem pelouro na na autarquia de Machico, eleito pelo PS, e pediu desvinculação do partido na quarta-feira. Mas Fábio Rodrigues garante que continuará na Câmara Municipal de Machico (CMM) até ao fim do mandato, porque, sublinha, a situação “nada tem a ver com o Presidente Ricardo Franco”.

Atividade turística alvo de estudo



Para os residentes em cidades pequenas, os impactos socioculturais da atividade turística são mais importantes do que os impactos económicos, conclui um estudo conduzido por investigadores da Universidade de Coimbra (UC) e do Instituto Politécnico de Viseu (IPV).

Mais de 13 mil pessoas apoiadas pela APAV



A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) divulgou, nesta semana, as Estatísticas/Relatório Anual 2020.

Os dados estatísticos disponibilizados reportam-se aos processos de apoio desenvolvidos presencialmente, por telefone e online, no ano transato, pelos 69 serviços de proximidade da APAV.

Deputado propõe parceria com o Ministério das Finanças



A Região deve aprofundar a cooperação com o IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, para assegurar melhores condições de gestão da dívida regional, ao invés de estar a contratar empresas privadas para o efeito. Quem o diz é Carlos Pereira, deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, que irá apresentar uma proposta nesse sentido em São Bento.

PSP reforça fiscalização em Operação ‘Páscoa em Casa’



Na semana da Páscoa, bem como a necessidade de continuar a garantir o cumprimento das normas definidas para prevenção da Pandemia COVID-19, a Polícia de Segurança Pública (PSP), leva a cabo a operação ‘Páscoa em Casa’, até ao dia 05de Abril, de acordo com uma nota de imprensa do Comando Regional da PSP da Madeira.

“Continuaremos a trabalhar na cidade”



A ACA – Associação Conversa Amiga tem um prazo de 60 dias para abandonar um espaço que lhe foi cedido pela Câmara Municipal do Funchal. Em 15 anos de trabalho e cooperação com várias autarquias, diz o presidente Duarte Paiva, é “a primeira vez que a associação é alvo de uma decisão arbitrária e punitiva desta natureza”.

