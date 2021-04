Nas bancas a edição 1113 do Tribuna da Madeira

Assembleia vai avaliar inclusão dos sem-abrigo

Aumenta o preço para arrendamento na Madeira

Queixas na Saúde disparam 73% num ano

Jardim volta a ‘atacar’ Passos Coelho

Festival da Canção Infantil celebra 40 anos

“As pessoas não podem esperar mais”

PRAHABITAR apoia 29 famílias

PS-M propõe soluções para a recuperação das aprendizagens

Madeira recebeu mais de 31.500 vacinas contra a COVID-19

Censos 2021 arrancaram na Região

Oito entidades vão ser chamadas a prestar esclarecimentos no Parlamento acerca das “implicações concretas e eficácia” do «Plano Regional para Inclusão de Pessoas Sem-Abrigo (2018-2022)». É uma problemática que se agravou com a pandemia.​A subida do valor a pagar para arrendar as casas sobe 4,6% durante o ano da pandemia, custa agora 8,3 euros por m2.Impossibilidade de assistência médica, dificuldade no atendimento telefónico e vacinação foram os principais motivos de reclamação registados em março deste ano Volvido um ano desde o início da pandemia de COVID-19, uma análise do Portal da Queixa revela que as reclamações dirigidas ao setor da Saúde dispararam 73%, face a 2019. Entre 1 de março de 2020 e 29 de fevereiro de 2021, a plataforma recebeu mais de 7.500 reclamações. Em março deste ano, já foram contabilizadas 526 queixas. A impossibilidade de ser atendido por um médico é o principal motivo de reclamação dos portugueses e a categoria mais reclamada durante o mês de março, é a dos Planos e Seguros de Saúde, seguindo-se o SNS.Alberto João Jardim relembrou divergências antigas com Pedro Passos Coelho três dias depois do actual líder do Executivo madeirense, Miguel Albuquerque, ter elogiado o antigo Primeiro-Ministro.O 40.º Festival da Canção Infantil da Madeira (FCIM) 2021 será produzido, pelo segundo ano consecutivo, em moldes de estúdio, com a finalidade de transmissão para a RTP-Madeira. As gravações decorrerão no próximo dia 11 de abril, no Centro de Congressos da Madeira, sem acesso a público, devido à atual situação de saúde pública. O evento é da responsabilidade da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo operacionalizado pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.O “Espaço de Emprego”, criado pela Monte de Amigos, surgiu para dar oportunidades aos desempregados. Está vocacionado para os utentes desta associação, mas Margarida Moraes refere que têm chegado muitos pedidos de pessoas externas à procura de trabalho. | Pág. 12 e 13O Governo Regional disponibiliza, até final deste ano, um milhão de euros para apoiar a aquisição e arrendamento de casas.A recuperação das aprendizagens perdidas na sequência do ensino à distância é “prioritária” e o presidente do PS-M propõe quatro soluções para responder no imediato a este problema. Há que apostar na autonomia das escolas e na flexibilização curricular, criar um programa de formação e apoio aos professores, promover actividades extracurriculares e implementar um Plano de Saúde Mental Escolar, apontou Paulo Cafôfo, na terça-feira.Foram entregues, no passado dia 5 de abril, mais de 23.000 doses de vacinas da Pfizer à Farmácia do Serviço de Saúde da RAM (SESARAM). Esta foi, até à data, a maior tranche de vacinas recebida desta farmacêutica. O SESARAM rececionou, no passado dia 3 de abril, 8500 doses de vacinas da AstraZeneca. Na totalidade, só este fim de semana, a região recebeu mais de 31.500 vacinas contra a COVID-19.Trata-se de uma ferramenta importante para aferir verbas do Estado. No dia em que, oficialmente, se deu início à operação estatística de maior envergadura realizada na Região, os Censos 2021, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, apelou à mobilização da população da Madeira e do Porto Santo, para o preenchimento desta informação que, para além de ser obrigatória, constitui uma fonte de informação muito importante e um instrumento indispensável ao planeamento e à definição de novas políticas.

