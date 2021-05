JS-M lança ‘Muda de Marca’ que assinala os 4 grandes problemas na vida dos madeirenses

A JS Madeira lançou, no âmbito das comemorações do 1 de maio, a campanha regional ‘Muda de Marca’, com outdoors que serão colocados em toda a região.

Olavo Câmara, presidente da estrutura regional dos jovens socialistas, refere que “hoje, a JS Madeira assinalou o Dia do Trabalhador, recordando 4 grandes problemas que continuam a marcar a vida dos madeirenses: desemprego, precariedade, emigração e pobreza. Não são problemas de agora, são problemas que se arrastam há décadas, agravados pela pandemia”.

O líder da JS recorda que “continuamos a ser uma das regiões com a maior taxa de desemprego e desemprego jovem do país. Todas as famílias madeirenses têm pelo menos um familiar que emigrou por falta de oportunidades na nossa ilha, a precariedade e os baixos salários são uma realidade que impedem quebrar o ciclo da pobreza de muita gente, demasiados, numa região onde existe uma grande percentagem de famílias pobres ou em risco de pobreza!”.

O jovem socialista refere que “esta é uma marca que caracteriza a Madeira. Uma marca que não é nossa, mas sim uma marca que é o resultado da governação do PSD e do CDS. Uma marca que é preciso combater e inverter – e ao contrário do que aconteceu com a marca Madeira no turismo, esta não se muda com algumas centenas de milhares de euros, mas sim com políticas estruturais de fundo que nunca foram adotadas pelo PSD e CDS. Essa marca só mudará quando mudarmos a governação da Região, conclui o jovem socialista.

A campanha será afixada em todos os concelhos da Região e decorrerá também nas redes sociais.