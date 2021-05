Festival Aleste está de regresso à Barreirinha em junho

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e a organização do Festival Aleste, representada por Diogo Freitas e Fábio Remesso, assinou, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o protocolo que oficializa o apoio da CMF à realização do Aleste 2021, que regressa ao complexo Balnear da Barreirinha no próximo mês de junho.

Depois do interregno do ano passado por conta da crise pandémica, o Presidente Miguel Silva Gouveia destacou o facto da organização “ter procurado, com muito empenho, manter vivo um festival que já é uma marca da cidade do Funchal e que tem sido um sucesso precisamente pelo seu caráter diferenciador.”

Esta edição do Aleste, dadas as circunstâncias, estará voltada para a vertente gastronómica e terá um restaurante pop-up, liderado pelo chef Bernardo Agrela, que ficará responsável por criar um menu específico para essa noite, e que em simbiose com os momentos musicais fará uma homenagem à Madeira, à música e à cultura.

“Aliando a gastronomia, a musicalidade, e os sentimentos que o Aleste tem trazido à cidade, estão reunidas todas as condições para termos um evento inesquecível num ano onde estamos todos desejosos por deixar a pandemia como uma má memória e voltarmos a recuperar as emoções de estarmos próximos uns dos outros”, acrescentou o autarca funchalense.

O Municipio do Funchal apoiou a realização do Festival Aleste 2021 com 12 mil euros.

Miguel Silva Gouveia referiu que “conhecemos os piores períodos da história pela voz dos artistas e dos agentes culturais, e são estas pessoas que também temos de acarinhar nestes momentos conturbados porque será, igualmente, pelos olhos deles, que se fará o tão ansiado regresso à normalidade.”

O Presidente aludiu, por fim, que “mesmo perante a realidade contextual e conjuntural que

vivemos, o Funchal conseguiu colocar diversas manifestações artísticas no terreno, tornando-se uma referência a nível nacional na forma como tem conseguido promover a cultura”, e reforçou que “a Associação Aleste pode continuar a contar com a CMF para produzir e para sermos parceiros naquilo que se pretende que seja uma relação duradora e frutuosa para todos.”