Nas bancas a edição 1117 do Tribuna da Madeira

Pontinha não é “consensual”

O aumento do molhe da Pontinha é uma “prioridade” que Miguel Albuquerque colocou ‘lado a lado’ com a construção do novo Hospital da Madeira. A obra é considerada uma forma de tornar o Porto do Funchal mais competitivo no mercado dos cruzeiros e de garantir maior protecção à orla marítima da cidade. Contrariamente à nova unidade hospitalar, não é um projecto “consensual”. O maior partido da oposição diz que trata-se de “continuar a alimentar as empresas de construção civil”.

Praia do Porto Santo entre os Vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões

Já são conhecidos os vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões 2021. A beleza dos destinos portugueses e a qualidade e excelência das atrações turísticas e negócios locais são, pelo 4º ano consecutivo, reconhecidos e premiados. Os arquipélagos dos Açores e Madeira estiveram em destaque com 18 vencedores.

Aumenta o investimento na Madeira para viver e trabalhar

Apesar da situação de pandemia com os devidos condicionamentos, pela qual a Região também passou no ano passado, o sector imobiliário não parou. E este ano tem sido favorável. Os emigrantes continuam a investir, assim como turistas da Alemanha e Reino Unido que escolheram a ilha para residir.

“Os artistas têm sido afastados do centro da decisão”

Apesar da pandemia que afetou muito este setor, o artista plástico e curador não tem parado. O Funchal será palco da abertura de um Pólo da Bienal de Arte de Gaia. Em entrevista ao «Tribuna», Diogo Goes faz um balanço deste último ano, comenta sobre as medidas do Governo, assim como as promessas feitas e não cumpridas para a cultura. O artista plástico traça ainda as novidades culturais para o ano em curso.

Retoma em “novo ciclo”

Está tudo programado para que a vacinação no sector do Turismo inicie nesta quinta-feira, e deverá abranger a Hotelaria, Táxis, Transportes, Restaurantes e Similares e os Carreiros do Monte. Serão cerca de 40 mil pessoas, numa vacinação massiva, que deverá acontecer ao longo de quase dois meses.

Conversa “muito rica” e “muito variada”

O Presidente da República esteve na Madeira e vai voltar ao arquipélago de 8 a 10 de Junho, para as comemorações do Dia de Portugal. Segundo o chefe de Estado, o programa vai ser “um incentivo àquilo que é um virar de página relativamente à presença do turismo”.

“Clean Up The World” faz parte da “estratégia ambiental” do Funchal

Foram entregues os certificados da campanha “Clean Up The World – Limpar o Funchal do mar à serra”. Miguel Silva Gouveia refere que “esta iniciativa marca um dos eixos prioritários das políticas de desenvolvimento da Cidade do Funchal, que passa precisamente pela sustentabilidade ambiental”. E realça que “esta luta não se resume só à recolha de lixo”.

“O nosso socorro está bem entregue”

No âmbito das comemorações do «Dia do Bombeiro», que foi assinalado a 4 de maio, o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, enalteceu todo o trabalho desenvolvido pelos bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

Distinção honorífica e condecorações no «Dia da Uma»

A sessão solene comemorativa do Dia da Universidade da Madeira (UMa) foi assinalada nesta quinta-feira, dia 6 de maio, no Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

