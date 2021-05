A Galeria espaçomar, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, inaugura, no dia 14 de maio, às 12:30, a exposição “Norberto Cruz, a caminho de Ezequiel” do músico, compositor, maestro e diretor artístico Norberto Cruz.

Nesta exposição, o artista procura recriar “20 anos depois de uma visão na adolescência sobre um construtor de autómatos que tem uma experiência espiritual única”. Procurando, deste modo, apresentar “todo o caminho que o levou a poder realizar e ver em palco esta história fantástica.” Ezequiel procura trazer em forma de experiência visual toda a experiência e o caminho do artista, evidenciando-se aqui as “linguagens artísticas em perfeita simbiose, para contar o universo emocional da personagem e história.”

A música apresentando-se como manifestação artística, expressividade humana para comunicar sentimentos e emoções. Aquilo que tantas vezes não pode ser transmitido de outro modo. Exprimindo o fundamental de nós próprios como seres ensimesmados, nesse lugar um pouco acima do chão. Um jogo poético, visível através dos sons, da matéria inorgânica, desmaterializando, tornando-se desta forma legível, compreensível.