Orquestra Clássica em concerto presencial este sábado

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se em concerto neste sábado, dia 15 de maio, no palco do Centro de Congressos do Casino da Madeira. “Uma oportunidade de exceção para o público se reencontrar com a nossa orquestra, onde apresentamos um programa diversificado e de valor artístico extraordinário”, refere Norberto Gomes,

Diretor Artístico da Orquestra Clássica da Madeira (OCM).

Este concerto tem a particularidade de ser de entrada livre, mediante levantamento de ingresso que estará disponível a partir das 14h00, na bilheteira do Centro de Congressos do Casino da madeira no dia do concerto.

“A Orquestra Clássica da Madeira, num gesto de gratidão pelo apoio e carinho que tem recebido de todo o público, apresenta-se em palco com a direção musical do maestro convidado Cesário Costa. Aqui terá, novamente, a experiência de ouvir os nossos músicos dedicados, com formações académicas consistentes que fazem com a arte musical o seu modo de vida, cultivando e alimentando a cultura através da música”, aponta. Um programa extraordinário está a ser preparado. “Um programa diversificado apresentado sem intervalo mas com duas partes distintas, onde abordamos na primeira parte a última sinfonia de Joseph Haydn, número 104 em ré maior, também conhecida como “Londrina” e na segunda parte Edward Grieg, Peer Gynt, suite nº1 e 2.

É com destacado orgulho que a Orquestra Clássica da Madeira vem desde 2013, num conceito artístico desafiante e consciente, a contar com a generosa e entusiástica colaboração de destacados maestros do panorama nacional e internacional, numa relação artística de grande empatia, respeito mútuo e objetivos musicais comuns”, afirma o Diretor Artístico da OCM. Acrescentando: “Um concerto que nos diz muito, não só pelo facto de estarmos novamente a fazer música e a partilhá-la entre nós, mas porque representa o retorno de forma continuada aos concertos ao vivo numa sala de concertos, e assistidos pelo nosso público, num novo contexto, marcado também pelas regras de segurança recomendadas e exigidas pelas instituições de saúde pública”.

Norberto Gomes sublinha que este é “um concerto a não perder, com uma proposta artística que nos faz felizes e permite-nos retribuir, também, com felicidade”.

A entrada no concerto é gratuita, de acordo com a disponibilidade da sala.

PROGRAMA:

Joseph Haydn [1732-1809] – Sinfonia nº 104 em Ré Maior

Edward Grieg [1843-1907] – Peer Gynt: suite nº1

Edward Grieg [1843-1907] – Peer Gynt: suite nº2