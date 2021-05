Celebrações arrancam hoje em Fátima

As celebrações de Maio em Fátima começam hoje com a procissão das velas e terminam amanhã, com a cerimónia do ‘Adeus à Virgem’. O Santuário vai acolher apenas 7.500 pessoas, mais 1500 peregrinos do que em Outubro, e que têm de seguir as regras definidas pelas autoridades de saúde para combate à covid-19.

“Apesar da situação estar agora mais favorável, ainda requer uma atenção e cuidado da parte de todos e portanto aquilo a que apelamos é à responsabilidade de cada um. É do comportamento individual que depende a saúde de todos”, subinha Carmo Rodeia, a directora do departamento de comunicação do Santuário de Fátima. “A experiência do ano de 2020 diz-nos que os peregrinos de Fátima são muito respeitadores e compreenderam bem a mensagem, e é isso que esperamos desta vez.”