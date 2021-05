Alunos de Teatro do Conservatório regressam ao palco com ‘Ponto da Situação’

Os alunos de teatro do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luís Peter Clode, regressam aos palcos com a apresentação de ‘Ponto da Situação’, de Tim Etchells. O espetáculo será protagonizado pelos alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação e as sessões decorrerão na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, nesta sexta-feira, dia 14 de maio, pelas 16h00 e 19h30. A entrada é gratuita.