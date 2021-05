IVBAM produz vídeos promocionais dos “vinhos de mesa” da Madeira

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) deu início, esta semana, a uma nova ação promocional dedicada aos tintos, brancos, rosés e espumante da Madeira, também conhecidos como “vinhos de mesa”, aproveitando o aproximar do verão para reforçar a visibilidade e notoriedade destes vinhos classificados com DOP “Madeirense e IG “Terras Madeirenses”.

No primeiro vídeo, publicado esta manhã e que abre esta série de 12 pequenos filmes, a presidente do IVBAM Paula Jardim Duarte, apresenta o panorama vitivinícola da Região. Paula Jardim Duarte recorda as ajudas concedidas pelo Governo Regional ao sector, com especial destaque para a aposta na Adega de São Vicente, mas também os apoios à reconversão das vinhas, que permitiu a instalação de vinhas aptas à produção destes “Vinhos de Mesa”.

Além da presidente do IVBAM, este primeiro vídeo conta ainda com a intervenção de João Pedro Machado, enólogo residente da Adega de São Vicente, fala nos serviços prestados aos viticultores e vinicultores, salientando o papel desta unidade para que “a Madeira tenha, atualmente, uma boa variabilidade ao nível dos vinhos de mesa”.

Estes vídeos pretendem reforçar a visibilidade das marcas de vinhos tintos, brancos, rosés e espumante da Madeira, em especial junto do mercado regional e nacional, mas também nos mercados internacionais, razão pela qual os vídeos são legendados em inglês para um maior alcance, particularmente, nas redes sociais e outras plataformas digitais.

De referir ainda que, esta iniciativa do IVBAM está inserida no conjunto de ações programadas para este ano e enquadram-se no Plano Promocional do Vinho Madeira, que é cofinanciado a 85% no âmbito do “Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020” e o restante suportado pelo Orçamento Regional.