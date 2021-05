Nas bancas a edição 1120 do Tribuna da Madeira

Renovação da frota É “imperativa”

Foram colocadas questões à Comissão Europeia, através dos deputados do PCP no Parlamento Europeu, para saber se, perante a extrema precariedade dos barcos de pesca existentes na Madeira, serão ou não disponibilizados apoios financeiros à renovação da frota de pesca. Os comunistas lamentam que “as condições de trabalho a bordo, em especial nos barcos de pesca de Câmara de Lobos, sejam das mais negativas do País e da União Europeia”.

Gestão da Saúde “bateu no fundo”

As listas de espera na Saúde atingiram “níveis preocupantes”. É um “problema” que existe há “muitos anos” e, segundo o PS-M, tem vindo a agravar-se. O PSD diz não haver “situações urgentes” a aguardar cirurgias e que a “maior oferta de especialidades e meios de diagnóstico” constitui uma das explicações para o fenómeno.

Calado assume mandato até ao fim

O candidato da coligação PSD/CDS-PP à Câmara do Funchal, atual vice-presidente do Governo Regional, garante: “Não vou fazer nenhuma perninha à Câmara para ganhar as eleições e voltar para o Governo”. Estar com as pessoas, ouvir e anotar os problemas e sugestões é a sua “forma de mudança”.

“Sinto uma grande honra”

A médica anestesiologista Regina Rodrigues expressou hoje gratidão pela distinção que lhe será atribuída pelo Conselho Nacional da Ordem dos Médicos (OM), ao receber a Medalha de Mérito. “Este reconhecimento da OM, a quem estou profundamente grata, é o reconhecimento dos pares, da nossa ordem, é o que nos afaga a mente e a confiança no nosso trabalho”, afirmou.

CMF já distribuiu 100 toneladas de alimentos

No espaço de um ano, a Câmara Municipal do Funchal entregou 9.600 cabazes a famílias residentes no concelho que viram os seus rendimentos mensais serem reduzidos por causa da covid-19. O mês passado, em Reunião de Câmara, foi aprovado um reforço da dotação financeira dos programas sociais para 2021. O «Cabaz Vital» está incluído.

“A fome não é nova, mas agravou-se”

A atribuição de vales sociais a agregados familiares em dificuldades financeiras, segundo o PS-M, permitiria a aquisição de frescos junto de entidades aderentes e garantiria o escoamento de produtos não consumidos devido ao “fraco poder de compra dos madeirenses”. O PSD-M diz que a proposta “não está adequada à realidade”.

Sem abrigo estão no Funchal e Câmara de Lobos

A problemática das pessoas sem abrigo não tem sido detectada na grande maioria dos municípios da Madeira e é nos concelhos do Funchal e Câmara de Lobos que a situação é mais “complicada”. Já foi referido no Parlamento que faltam “duas novas estruturas de apoio”, assim como “estratégia e recursos” para combater o álcool e as drogas.

Transportes públicos “mais modernos e atrativos”

O secretário regional com a tutela da Economia afirmou que oito empresas estão interessadas na concessão do transporte público de passageiros.

