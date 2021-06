O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu esta manhã, na Praça do Município, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para a Cerimónia Militar do Içar da Bandeira Nacional, integrada na Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que estão a decorrer na cidade do Funchal.

O autarca reforçou, após a cerimónia, que “estes são dias de grande significado para a cidade e para a Região” e sublinhou “o simbolismo do Içar da Bandeira Nacional decorrer na Praça do Município, naquele que deve ser entendido como um reconhecimento à preponderância do poder local, e da sua autonomia, para o desenvolvimento equilibrado e sustentável do país.”

“As comemorações do 10 de Junho são, por definição, uma celebração daquilo que deve ser a política de proximidade entre o Estado, e os respetivos eleitos, e a população, e a proximidade e a participação cívica são eixos estratégicos que temos privilegiado no Funchal desde que estamos em funções. A celebração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas assenta muito bem ao Funchal e é com muita satisfação que vemos a forma como todos os madeirenses estão a acompanhar as comemorações.”

O programa da manhã prosseguiu com uma visita ao RG3, unidade militar da Zona Militar da Madeira, para o acompanhamento da iniciativa das Forças Armadas denominada “Alista-te por 1 dia”.