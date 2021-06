O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve a acompanhar a iniciativa «Alista-te por um Dia», do Estado-Maior-General das Forças Armadas, coordenada na Região pelo Comando Operacional da Madeira.

O cenário escolhido foi o Regimento de Guarnição nº3, onde o Chefe de Estado interagiu com os alunos do 4º ano da Escola Básica com PE da Nazaré. Fotos: DR