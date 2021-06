Homem detido por crime de abuso sexual de crianças na Madeira

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, deteve ontem um homem de 28 anos de idade, em cumprimento de mandado emitido pelo Ministério Público – DIAP de Santa Cruz, pela presumível prática do crime de abuso sexual de crianças, de que foram vítimas duas menores, atualmente com 14 e 13 anos de idade.

Os factos que determinaram a detenção ocorreram ao longo de pelo menos 6 anos, aproveitando-se o presumível autor de uma relação de confiança e proximidade, em contexto familiar.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.