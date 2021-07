Nas bancas a edição 1125 do Tribuna da Madeira

“Temos demonstrado que somos resistentes”

Miguel Silva Gouveia, o candidato da Coligação Confiança às eleições autárquicas do Funchal, apresenta no seu programa cinco linhas prioritárias: sustentabilidade, justiça social, modernização administrativa, gestão racional e participação cívica. O atual edil do Funchal enalteceu, no seu discurso, os prémios conquistados pelo Funchal e garante: “Manteremos as atividades na esfera municipal e não entregaremos a mais ninguém”. Pretende, a ser reeleito, finalizar projetos “guardados nas gavetas” há anos. Gouveia fez ainda um apelo aos funchalenses para que “não fiquem calados”.

Ponta do Sol “é exemplo” na área da economia digital

Destacando o exemplo do concelho da Ponta do Sol enquanto base àquilo que tem sido a crescente afirmação e dinamização da Região na área da economia digital – concretamente mediante o projeto dos Nómadas Digitais – e garantindo que este investimento, do Governo Regional e do PSD/M, é para continuar e ampliar no futuro, o deputado Paulo Neves fez questão de sublinhar, nesta segunda-feira, a importância da aposta na diversificação económica regional, nomeadamente através da economia digital, tão fundamental, para uma Região insular e ultraperiférica, como a mobilidade aérea ou marítima.

“Conforto” no Cais 6 do Porto do Funchal

O novo edifício de apoio ao Cais 6 do Porto do Funchal, que vem dar “mais comodidade e qualidade aos passageiros” que desembarcam na Região Autónoma da Madeira, deverá estar concluído em Outubro de 2021. O investimento do Governo Regional, através da Administração de Portos da Madeira (APRAM) vai custar cerca de 800 mil euros.

Funchal entrega 31 hortas de cultivo

Foram entregues novos espaços de cultivo a 31 munícipes do Funchal. O Presidente da Câmara Municipal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, esteve presente nas Hortas Urbanas do Laranjal, em Santo António, para proceder à entrega dos referidos espaços. Na ocasião, Miguel Silva Gouveia explicou que a Câmara do Funchal “através do seu regulamento municipal de hortas urbanas, está a disponibilizar 31 novas hortas aos munícipes que manifestaram interesse nestes espaços, para que aqui possam cultivar para consumo próprio alimentos mais saudáveis e frescos.”

Parque de campismo “dá lugar” a espaço público

O parque de campismo do Porto Santo será transformado no futuro parque público da cidade. O projeto, da responsabilidade da Secretaria do Ambiente, foi apresentado, na passada sexta-feira, dia 25 de junho, no local, ao presidente do Governo Regional da Madeira. Miguel Albuquerque ficou satisfeito com um projeto que, conforme salientou a secretária do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, respeitará os patrimónios cultural e natural do Porto Santo e que cumprirá com todas as normas energéticas.

Coelho ‘volta à ribalta’ nas autárquicas

O ‘afastamento’ de José Manuel Coelho das lides políticas está prestes a terminar. O antigo e polémico deputado do PND e do PTP é candidato às autárquicas, por Santa Cruz, e pretende contribuir para “um poder local mais democrático e amigo dos munícipes”. O percurso do ex-militante comunista tem sido marcado por iniciativas ‘extravagantes’.

Retoma de eventos com “segurança” e “responsabilidade”

O sector dos eventos está já a dar fortes sinais de recuperação, como é o caso na Madeira. O regresso das festas de aniversários, casamentos, batizados, e outros eventos, tem sido uma ‘lufada de ar fresco’ para quem trabalha nesta área. Nádia Saldanha e Carolina Vasconcelos, ambas ligadas a essa área, falam sobre a retoma e garantem que as pessoas “estão mais confiantes”.

“É esta a política na qual acreditamos”

A Câmara do Funchal já investiu mais de 5 milhões de euros para “erradicar” o amianto dos fogos de habitação social do concelho. É um problema de saúde pública que Miguel Silva Gouveia, o presidente da autarquia, diz ter persistido durante décadas. Um estudo de 2018 apontou para a existência de 3700 famílias à espera de casa.

