Francisco Gomes apresenta ‘O Fim do Ocidente?’ na Assembleia Regional

Nesta quinta-feira, dia 8 de Julho, pelas 18h00, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, Francisco Gomes apresenta ‘O Fim do Ocidente? A Europa, os Estados Unidos e o Resto do Mundo numa Nova Era Global’.

O livro, que é a décima-segunda obra do autor, tem o prefácio de Luís Marques Mendes, conhecido comentador televisivo, com uma vasta carreira política como ministro e antigo presidente do Partido Social Democrata.

‘O Fim do Ocidente?’ realça que a comunidade internacional se encontra perante um ponto de viragem histórico e aponta que, nas últimas décadas, tem-se tornado evidente o advir de uma nova ordem global na qual o estatuto bicentenário do Ocidente como centro da política e da economia mundial está a ser substituído pela afirmação de novas potências, lideradas pela China e pela Índia. O estudo também vaticina que, antes do fim da presente década, a civilização ocidental deixará de ser o bloco cultural de referência do desenvolvimento, com a China a ultrapassar os Estados Unidos como a principal economia e a Índia a ultrapassar o Reino Unido como o terceiro estado mais produtivo.

Nesta linha, ‘O Fim do Ocidente?’ sugere que a questão mais pertinente que se coloca aos estados ocidentais, especialmente aos Estados Unidos e à União Europeia, é como enfrentar esta alteração nas regras do jogo internacional e adaptar a sua estratégia de forma a conseguir manter alguma relevância no contexto das nações. Além disso, o trabalho argumenta que só admitindo o seu próprio declínio poderá o Ocidente ser bem-sucedido nesta nova ordem mundial, encontrando uma renovada voz num planeta no qual já não tem o poder para impor os seus ideais.

No prefácio, Luís Marques Mendes apadrinha a obra, reconhecendo-lhe pertinência e propósito. Nas palavras do comentador, “Neste quadro de dúvidas, ansiedades e interrogações, este livro de Francisco Gomes é uma reflexão útil e necessária. Vem no momento certo. Com a intensidade analítica que se impõe. A desafiar a nossa reflexão individual e colectiva. Não podia ser mais oportuno.”

Líder de vendas e apresentação em Lisboa

‘O Fim do Ocidente?’ recebeu o alto patrocínio da Fundação Sharing, instituição com raízes madeirenses, mas sedeada em Lisboa e que se dedica à promoção da cultura, da arte e da educação através do estímulo ao conhecimento, ao multilinguismo e ao multiculturalismo. A obra está já a ser distribuída no território nacional, através das livrarias ‘Bertrand’, e, na primeira semana de distribuição, foi o livro mais vendido da editora ‘Alma dos Livros’. Todavia, a apresentação oficial do trabalho em território continental será só no dia 15 de Julho, na Sala da Cultura do ‘El Corte Inglés’.

A projecção nacional que o trabalho tem vindo a receber não afecta a postura tranquila de Francisco Gomes, que prefere olhar para os desafios que se seguem. “É sempre bom quando ao nosso trabalho é reconhecido um nível de qualidade que justifica a aposta numa distribuição nacional. Por isso, estou naturalmente feliz, mas, acima de tudo, muito grato à Fundação Sharing, que tornou tudo possível. Dito isto, percebo bem que com esta oportunidade vem também a responsabilidade de fazer mais e melhor, sendo nesse grande desafio que está o meu foco e a minha motivação”, observou Francisco Gomes.

No Funchal, a apresentação de ‘O Fim do Ocidente?’ estará a cargo de Paulo Miguel Rodrigues, professor e investigador da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, com obra publicada nas áreas da História Política, Autonomia e Diplomacia Luso-Britânica. Já em Lisboa, a apresentação estará a cargo do próprio Luís Marques Mendes, que, dessa forma, confere um cunho ainda mais pessoal a um texto que conhece bem.