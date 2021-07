Nas bancas a edição 1129 do Tribuna da Madeira

“Nunca viramos a cara à luta”

O candidato ao Funchal, Miguel Silva Gouveia, diz que a campanha da Coligação Confiança é pautada pela transparência e pela sustentabilidade. Na apresentação do mandatário Francisco Dionísio e sede da candidatura – espaço que realça ser arrendado e não “oferecido” – Gouveia reforçou a aposta nas políticas de juventude.

“São pessoas que vivem entre quatro paredes”

Os incentivos fiscais actuais não são atractivos para as empresas quando se trata de promover a contratação de pessoas com deficiência. Filipe Rebelo, o presidente da Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira (APDM), diz que esse é um factor importante para que se possam criar “mais e melhores” ferramentas de integração.

Situação social na Madeira é “agudizada”

O PAN-Madeira insurge-se e aborda sobre o aumento de cidadãos sem abrigo, e questiona o governo regional «para quando o cumprimento das suas obrigações Constitucionais?».

Socialistas preocupados com frentes-Mar de Câmara de Lobos e Santa Cruz

O candidato do PS-M à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos (CMCL) defendeu, na terça-feira, a requalificação de vários espaços e equipamentos existentes na frente-mar da cidade que estão ‘vedados’ à população e podem gerar “mais dinâmica económica” no concelho. Segundo Jacinto Serrão, há diversos problemas que carecem de intervenção na baixa camaralobense. Um deles é o Complexo Balnear das Salinas, que “sorveu milhões de euros ao erário público” e hoje está “completamente abandonado”.

“Homem de valores e dedicado à causa pública”

Virgílio Pereira reuniu consensos entre os seus pares e os adversários políticos.

“Vou sair do Governo muito antes das eleições”

A candidatura da Coligação PSD/CDS ‘Funchal Sempre à Frente’ apresentou, nesta quinta-feira, no Palácio da Justiça, no Funchal, a Lista de Candidatos às Eleições Autárquicas de 26 de Setembro. Para Pedro Calado, candidato a Presidente da Câmara Municipal do Funchal, estas são “listas muito completas e equilibradas”, compostas por pessoas “leais, com provas dadas nas suas actividades profissionais e com dedicação à causa social”.

“Dinâmica regular” no Matadouro

O Executivo Municipal liderado por Miguel Silva Gouveia, visitou, na companhia do Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, a obra de reabilitação do antigo Matadouro do Funchal, que está a ser transformado pela Câmara Municipal do Funchal num polo de criatividade, cultura e empreendedorismo. Miguel Silva Gouveia explicou que “neste ecossistema criativo que se quer participado, e aproveitando a visita do Luís Araújo à Região, convidamos um conjunto de entidades que desenvolvem o seu trabalho no concelho do Funchal a virem visitar este espaço e a ficarem a conhecer aquilo que está aqui a ser desenvolvido no edifício do antigo Matadouro”.

Artesanato da Madeira na Feira Nacional de Vila do Conde

Três artesãos da Madeira participam na 43ª edição da Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde, contando com o apoio do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM, IP-RAM). A Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde é o maior evento de artesanato realizado em Portugal e inteiramente dedicado à promoção das artes tradicionais portuguesas.

Funchal ‘destaca-se’ na reabilitação urbana

A Câmara Municipal do Funchal autorizou cerca de 268 mil metros quadrados de área de construção, no último ano. Apesar do contexto atual de pandemia, em 2020 a edilidade ultrapassou todos os indicadores no que concerne ao nível de edifícios licenciados e construídos.

“Temos tentado ajudar com a resolução de situações mais urgentes”

Afirma Célia Pessegueiro, na apresentação do balanço das atividades 2019-2020 da CPCJ, referindo-se à habitação como um dos problemas que afeta algumas famílias.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online