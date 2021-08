Nas bancas a edição 1130 do Tribuna da Madeira

Há “factores aleatórios” nos fogos



É com uma faixa corta-fogo que o executivo madeirense pretende preparar o futuro e garantir a segurança do Funchal contra a ameaça dos fogos florestais. O último grande incêndio, em 2016, causou várias mortes e deixou um rasto de destruição na cidade. A tragédia teve mão criminosa e resultou numa pena de 14 anos de prisão.

Funchal encontra-se na lista dos municípios mais caros do país



Segundo um estudo do idealista, o Marketplace imobiliário de Portugal, Lisboa é o município mais exclusivo para comprar casa em Portugal com o metro quadrado mais caro do país. Os proprietários da capital pedem, em média, 4.898 euros por metro quadrado (euros/m2). O ranking dos cinco municípios mais caros completa-se com Cascais (3.691 euros/m2), Grândola (3.376 euros/m2), Loulé (3.026 euro/m2) e Porto (3.026 euros/m2). O sexto lugar vai para Oeiras, em Lisboa, onde o metro quadrado custa 2.997 euros.

‘Rali Vinho da Madeira’ na estrada



O Rali Vinho da Madeira será disputado entre os dias 5 e 7 de agosto, em 16 provas especiais que percorrem a totalidade dos concelhos da Ilha da Madeira. Os aficionados do Rali podem acompanhar a evolução do RVM 2021 através dos seus equipamentos móveis. As informações e resultados da prova estão disponíveis em duas aplicações móveis para IOS e Android. Na App Rali Vinho Madeira os utilizadores podem aceder a notícias, vídeos e fotografias das várias PEC’s, Parques de Assistência e Pódio de Partida e Chegada. Toda a informação é atualizada ao minuto.

“Este é um dos momentos mais importantes do processo de vacinação”



A Vacinação contra a COVID-19 dos jovens, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, que iniciou-se na Região Autónoma da Madeira no passado dia 31 de julho, contou com uma grande adesão por parte deste grupo da população.

Segundo o Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil: “Este é um dos momentos mais importantes do processo de vacinação contra a COVID-19 na RAM”. Pedro Ramos referiu ainda: “Os nossos jovens demonstraram um sinal de maturidade e de responsabilidade social”. O ‘Open Day’ com o mote “Férias em Segurança” teve, no primeiro dia de chamada, uma grande adesão, apesar das informações vinculadas sobre as dúvidas na vacinação entre os 12 e os 15 anos de idade.

“E a obra está concretizada”



A obra que era “impossível de concretizar” foi inaugurada por Miguel Albuquerque na segunda-feira e liga a Raposeira ao centro da freguesia da Ponta do Pargo. O presidente do GR diz que “quem não acreditava” naquilo que diz “é melhor começar a acreditar”. O chefe do executivo madeirense já considerou que o campo de golfe previsto para aquela freguesia da Calheta pode ser um chamariz turístico.

Microceno é projeto multidisciplinar



A expedição científica às Ilhas Selvagens foi apresentada nesta segunda-feira. Miguel Silva Gouveia afirmou que “a Câmara Municipal está sempre disponível para continuar a apoiar e a contribuir para o engrandecimento do conhecimento em Portugal”.

“As árvores do Largo da Fonte têm sido as mais supervisionadas”



A queda de galhos no Largo da Fonte, no passado dia 1, levou a Câmara Municipal do Funchal a iniciar uma intervenção no local para “reduzir o risco e garantir segurança imediata de pessoas e bens”, conforme refere o Presidente. Miguel Silva Gouveia afirma que “pode chegar ao ponto de ser necessário cortar todas as árvores e fazer uma reflorestação daquela zona”. O Autarca do Funchal pretende que “as pessoas possam voltar a acreditar no Largo da Fonte”.

Investimento de 170 mil euros na renovação das redes de água



O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo Vereador com o pelouro das Obras Públicas, Rúben Abreu, e pelo Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira, visitaram os trabalhos que decorrem no Caminho da Nazaré, uma intervenção inserida na empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas nas Redes de Água.

Miguel Silva Gouveia refere que “esta obra, na ordem dos 170 mil euros, vem complementar o investimento que já tinha sido feito anteriormente nas redes de água, e compreende a substituição e colocação de cerca de 1410 metros de condutas que ficarão distribuídas por vários locais da Nazaré, e a instalação de duas válvulas reguladoras de pressão e de dois caudalímetros.”

Combate com “capacidades tecnológicas avançadas”



Os drones do Comando Operacional da Madeira, equipados com câmaras térmicas e de visão nocturna, permitem uma rápida identificação de actividades suspeitas e de focos de incêndio. A maioria das ignições surge durante a noite e, segundo Susana Prada, tal “leva a crer” que tratam-se de “acções intencionais de fogo posto”. Miguel Albuquerque já defendeu que a colaboração “deve ser reforçada”.

