JPP com projeto para dar nova centralidade ao Caniço

Filipe Sousa esteve esta manhã no centro do Caniço para apresentar um investimento que integra o programa eleitoral do JPP para a Câmara Municipal de Santa Cruz e que permitirá dar uma “nova centralidade à Praça em frente ao Caniço Shopping”, referiu o candidato.

“Com este projeto, vamos ter dois pisos de estacionamento para cerca de 140 viaturas, espaço que o Caniço bem necessita. Haverá, também, um novo enquadramento da circulação rodoviária e da circulação pedonal”, destacou.

“O que me deixa feliz e orgulhoso é que o Município, no trabalho que tem desenvolvido ao longo destes últimos 8 anos, possibilita que este investimento possa ser desenvolvido com meios próprios. É um facto que tem de ser ressalvado, enquanto candidato do JPP a esta Câmara Municipal”, frisou Filipe Sousa.

O candidato lamentou a campanha de “mentira por parte de outras candidaturas que se refugiam no anonimato e que lançam falácias sobre a atuação da gestão do JPP nesta Câmara” mas ressalvou que “não será isso que nos fará baixar os braços.

Filipe Sousa salientou o “plano delineado pela candidatura do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz: reforço da coesão social, reforço da coesão territorial onde se inclui o projeto que está a ser aqui apresentado e outros que já estão a ser concluídos como o Largo da Achada, os Reis Magos e a requalificação urbana da parte sul da Freguesia de Gaula e a sustentabilidade ambiental que deverá ter um forte investimento por parte das câmaras Municipais permitindo ganhos, quer para a população, quer para o ambiente”.

“Toda esta linha que tem sido aposta do JPP, desde 2013, permite que agora se comecem a lançar as pedras”.

“Não se deixem enganar por essas campanhas difamatórias”, referiu. “Renovem a confiança na candidatura do JPP, se possível, reforçando esta mesma confiança porque o projeto do JPP é credível e assenta em áreas que são fundamentais à população”, concluiu.