Nas bancas a edição 1136 do Tribuna da Madeira

“Mentiras!”, dizem eles



A candidatura «Funchal Sempre à Frente» acusou a coligação «Confiança» de fazer “considerações falsas” e “mentir” à população do concelho. Miguel Silva Gouveia, que é candidato à recondução na Presidência da CMF, não se recorda de “uma pré-campanha [eleitoral] em que os adversários tenham descido tão baixo”.

Santa Cruz e Machico à espera de soluções



Santa Cruz tem sido um dos concelhos marcados por “repetidos problemas” de descargas de águas residuais e esgotos a céu aberto. Mafalda Gonçalves, candidata do PS à Presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz (CMSC), apontou na segunda-feira aquelas que considera serem as principais fontes de contaminações: a existência de pecuárias licenciadas e localizadas nas várias freguesias, as descargas nas ribeiras e no mar por parte de empreendimentos ou estações de tratamento de água residuais com equipamentos antigos ou infraestruturas subdimensionadas, e as muitas habitações sem ligação a redes de saneamento básico.

“Deve haver respeito e elevação na Assembleia”



Idalina Perestrelo presidiu à última reunião ordinária da Assembleia Municipal, realizada antes das eleições autárquicas, substituindo Miguel Silva Gouveia. A ainda ‘Vice’ da Autarquia ‘apanhou por tabela’ as acusações feitas pela oposição dirigidas ao Presidente devido à sua ausência. Uma situação que encarou com “democracia” respondendo às questões colocadas.

Ao «Tribuna», Idalina Perestrelo faz o balanço do seu mandato, realçando o trabalho feito em prol da Cidade e do ambiente. E remata: “É fácil tentar denegrir a imagem da Cidade”.

Salubridade à porta das urnas



Descargas de águas residuais têm sido recorrentes em vários concelhos da Madeira, mobilizando os candidatos às eleições autárquicas de 26 de Setembro. As críticas são apontadas às gestões municipais e à empresa pública que gere as águas e resíduos.

Ilegalidade leva Governo a retirar cartazes



Uma queixa da mandatária da Coligação ‘Confiança’, Violante Saramago Matos, levou a Comissão Nacional de Eleições (CNE) a dar ordem ao Governo Regional da Madeira para retirar vários cartazes específicos colocados no município do Funchal, cartazes esses com a mensagem de «O Governo cumpre com o Funchal». Nesse sentido, a CNE notificou o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque para no prazo de 48 horas serem retirados os respetivos cartazes “sob pena de cometer o crime de desobediência previsto e punido pela alínea b), do nº1 do artigo 348, do Código Penal”.

“Os pobres são sempre as vítimas das injustiças”



Foi apresentado o Diagnóstico Social do Funchal, realizado pelo Núcleo Regional da Rede Europeia Anti-Pobreza com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. O Diagnóstico foi feito entre março de 2020 e junho de 2021.

Muita “estabilidade” na Região da Madeira



Ao contrário da edição anterior do Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking©, em que apenas 4 municípios ficaram imunes a subidas e descidas, a edição de 2021 mostra uma tabela regional da Madeira muito equilibrada.

A Demência implica “vários desafios”



As Demências não têm ainda cura, mas conhecem-se hoje vários fatores de risco que lhes estão associados e que podem ser minimizados se forem adotadas estratégias adequadas. É para estas estratégias que a Associação Alzheimer Portugal, com o apoio da Roche, chama a atenção no âmbito do Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, através de uma campanha inédita que convida os portugueses a partilharem experiências para memória futura. É que a demência não faz parte do envelhecimento normal, pode ser evitada ou pelo menos o início dos sintomas pode ser adiado e/ou progredir de forma mais lenta, designadamente “em pessoas que fizeram mais estudos e que têm maior atividade intelectual”, confirma Celso Pontes, neurologista e presidente da Comissão Científica da Alzheimer Portugal. Por isso mesmo, aconselha ser importante cuidar do cérebro, desde novos e ao longo da vida.

“Conquistas” para as Regiões Ultraperiféricas



O Parlamento Europeu debate e vota esta semana dois importantes relatórios sobre o futuro das regiões ultraperiféricas (RUP). Sara Cerdas aponta o bom resultado final de ambos os relatórios, que visam reforçar o papel das RUP na União Europeia e consolidar uma estratégia marítima para o Atlântico, uma vez que “focam a coesão social e económica e procuram colocar estas regiões no centro de ação política europeia”.

