Miguel Brito pede voto de confiança para fazer do Porto Santo a melhor ilha para viver

O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Porto Santo apela aos porto-santenses para que materializem a sua vontade de mudança e, no próximo dia 26, depositem o seu voto de confiança no projeto por si encabeçado, ajudando, desta forma, a construir uma ilha com melhores condições de vida para os residentes e para os visitantes.

Num almoço-comício realizado hoje, que contou com a presença do presidente do PS-Madeira, Miguel Brito explicou que o seu projeto tem como principal objetivo alterar o paradigma de governação da localidade, preconizando um novo modelo de desenvolvimento assente em áreas como o social, a reabilitação urbana, a revitalização do comércio, a requalificação do produto turístico, a educação e o emprego.

“Abracei este projeto porque, ao longo destes últimos meses, senti um forte apoio de muitos e muitas que, diariamente, me desafiaram a implementar e a construir um projeto que visasse melhorar a condição de vida de todas e todos os porto-santenses”, adiantou, acrescentando que os problemas estruturais do Porto Santo já estão identificados e que se propõe a atuar com rigor e responsabilidade com vista à resolução dos mesmos.

No campo social, Miguel Brito afirmou ser “necessário e urgente” implementar uma rede integrada de apoio social para que, após a crise pandémica, todas as pessoas possam ser integradas de maneira mais justa e equitativa. Para além disso, considerou fulcral criar uma comissão municipal de proteção ao idoso, de modo a dar mais dignidade a muitos idosos que vivem sozinhos e não têm qualquer tipo de acompanhamento social. A criação de um centro associativo, para chamar os mais jovens à participação na vida cívica e do município é outra das propostas do socialista que, além disso, para garantir um maior equilíbrio social, pretende uma aposta na melhoria do parque habitacional.

Por outro lado, o candidato à presidência da edilidade porto-santense apontou a reabilitação urbana como importante para colocar o porto santo num “brinquinho”. Neste sentido, defendeu o ordenamento do território, preparando o Porto Santo para melhor receber as pessoas de fora, mas também para dar dignidade aos residentes. “É fundamental termos um plano e definirmos uma área de reabilitação urbana, para que os nossos edifícios históricos estejam recuperados e requalificados e para que os nossos espaços públicos, os nossos jardins, os acessos à praia, possam ser melhorados”, expressou.

A revitalização do comércio e a requalificação do produto turístico e dos recursos humanos foram também focadas por Miguel Brito, que vê nestas componentes também uma forma de atrair investimento e de criar emprego. “Os nossos agentes locais precisam de conhecer bem a nossa identidade, para que possam ser eles os contadores das nossas histórias e façam os nossos turistas se sentirem em casa”, referiu, apontando também o intuito de melhorar os acessos pedonais, as veredas, os miradouros e outros espaços públicos, “para que o Porto Santo seja um destino de rigor, de qualidade e se torne mais apelativo e mais atrativo”.

“Só com o apoio de todos e com a nossa mobilização é que todo este projeto se pode materializar”, adiantou, apelando a que “todos os porto-santenses possam dar-nos o voto de confiança, para que efetivamente possamos ter um novo modelo de desenvolvimento económico na nossa ilha”.

Por seu turno, o presidente do PS-M salientou que Miguel Brito é a pessoa certa para mudar o Porto Santo, evidenciando o facto de o candidato conhecer bem a realidade da ilha, as pessoas e os problemas e de ter as soluções para os mesmos.

“Falta fazer uma grande obra aqui no Porto Santo, e essa grande obra são as pessoas”, afirmou Paulo Cafôfo, salientando que Miguel Brito “tem essa disponibilidade e esse empenho para fazer o que ainda não foi feito”.

Olhando àquilo que foram os últimos quatro anos de governação ‘laranja’ na ilha, o líder socialista disse que a existência de um Governo Regional e de uma Câmara do PSD não resolveu os problemas do Porto Santo. “Precisamos de ter uma voz ativa, alguém que se preocupe com o Porto Santo, porque os problemas do Porto Santo terão de ser solucionados envolvendo os porto-santenses. Não pode ser a Madeira, não pode ser a Quinta Vigia a determinar o que é melhor para o Porto Santo. O que é melhor para o Porto Santo tem de ser decisão dos próprios porto-santenses”, frisou.

Cafôfo deu conta que há problemas que se arrastam há demasiado tempo e que só são falados no verão, mas advertiu que os mesmos continuam a existir no resto do ano e as respostas não chegam. Por essa razão, disse ser fundamental votar no PS e em Miguel Brito, que se compromete em apoiar as pessoas em áreas como a recuperação de habitações degradadas, o acompanhamento social, o apoio aos cuidados de saúde, à educação e à natalidade.

O presidente do PS-M focou ainda a necessidade de requalificar o território, reabilitar o centro histórico, dar melhores condições à praia, apostar na requalificação do produto turístico, na promoção de roteiros e no cuidado dos espaços públicos. “Esse é o grande objetivo, ter uma melhor ilha para viver, porque se tivermos uma melhor ilha para viver, será com certeza uma melhor ilha para visitar”, sustentou, aproveitando para voltar a apelar ao voto no candidato socialista. “Não pode haver aqui dispersão de votos, nem esta pode ser mais uma oportunidade perdida para o Porto Santo. O Miguel Brito é a solução”, rematou.