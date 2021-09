Auxílio a tripulantes a bordo de veleiro à deriva a sul do Funchal

Os elementos Estação Salva-vidas do Funchal auxiliaram três tripulantes de um veleiro, com bandeira espanhola, que se encontrava à deriva a cerca de duas milhas náuticas (aproximadamente quatro quilómetros) a sul do porto do Funchal, devido a uma avaria na propulsão.

O alerta foi recebido pelo piquete do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, cerca das 12h35, através da marina do Funchal, tendo sido ativados de imediato para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas.

Ao chegarem junto do veleiro, os elementos da Estação Salva-vidas verificaram que os três tripulantes se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica, tendo procedido ao reboque do veleiro até ao porto do Funchal, por questões de segurança para a navegação.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.