Costa marca presença em comício da ‘Confiança’ nesta segunda-feira

Realiza-se hoje, segunda-feira, dia 20 de setembro, pelas 19 horas, um comício eleitoral promovido pela Coligação ‘Confiança’, que vai decorrer na freguesia de Santo António, nomeadamente no novo Complexo Habitacional da Quinta Falcão. A iniciativa política contará com intervenções políticas do Presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, do Secretário-Geral do PS, António Costa, e do candidato à Presidência da CMF, Miguel Silva Gouveia.