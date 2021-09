Jardim dá uma “mãozinha” ao partido nestas eleições autárquicas

Numa ação de proximidade, passando pelas ruas e pelo Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos, o candidato do PSD à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, afirmou: “É fundamental que, no próximo dia 26, os Câmara-Lobenses votem e digam o que querem para o seu concelho, para a sua freguesia e para o seu sítio, até porque é dessa decisão que depende o futuro que queremos continuar a construir, tal como temos feito ao longo dos últimos oito anos”.

Ocasião em que Pedro Coelho fez questão de reiterar que toda a luta e todo o trabalho que tem vindo a concretizar, ao lado da sua equipa e desde 2013, visa apenas o melhor para Câmara de Lobos.

Nesta iniciativa política, para além também do Secretário-geral do Partido, José Prada, marcou presença o Presidente Honorário, Alberto João Jardim. Aliás, uma presença que tem sido assídua nestas eleições autárquicas em que Jardim também já esteve ao lado de Pedro Calado apelando ao povo ao voto no candidato da Coligação PSD/CDS para a Câmara Municipal do Funchal.

Pedro Coelho referiu ainda: “Seguindo a linha do que dizia e diz o Dr. Alberto João Jardim, de que o PSD é um instrumento e o seu Partido é a Madeira, eu hoje reitero que o meu Partido é o PSD mas, uma vez eleito, o meu Partido é Câmara de Lobos e a nossa força será para todos os Câmara-Lobenses e para esta terra que vai do mar à serra, nas suas cinco freguesias”, disse o candidato, assumindo o compromisso de continuar a trabalhar por um concelho que hoje tem mais desenvolvimento social, mais desenvolvimento económico, mais ordenamento do território e muito mais qualidade de vida. “Ainda queremos fazer muito mais nos próximos quatro anos, pelas nossas gentes, pela nossa terra e por um futuro em que acreditamos”, vincou, acrescentando que é esse o compromisso que assume, na base daquele que considera o melhor projeto para Câmara de Lobos e aquele que não tem vergonha de mostrar as suas caras e tem orgulho do que fez e quer continuar a fazer.

Apelando ao voto e, dirigindo-se particularmente aos indecisos, Pedro Coelho apelou a que estes vejam a evolução do concelho desde 2013 até agora e disse mesmo que, “se acharem que está melhor, decidam pelo nosso projeto, que é o único que tem um programa integrado de desenvolvimento concelhio”.

Candidato que, a rematar, foi taxativo ao afirmar que ainda nada está ganho e que, até dia 26, o trabalho é para continuar, até porque, embora a campanha esteja a correr bem e o retorno da população seja positivo, não há vitórias antecipadas. “Contamos com todos e precisamos de todos para continuar a lutar e a defender os interesses dos Câmara-Lobenses”, frisou.