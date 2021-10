Rota TT do Vinho da Madeira apadrinhada por Fernando Mendes

Aconteceu no passado fim de semana, numa iniciativa da Associação da Madeira de Todo Terreno Turístico em parceria com o Motor Clube da Madeira, a Associação de Motociclismo da Madeira e a Federação de Todo Terreno de Portugal.

Com partida da ampla praça do Fórum de Machico, o objetivo era promover o Vinho da Madeira, não apenas o espirituoso, mas também os vinhos tranquilos produzidos um pouco por toda a ilha. Desta feita, máquinas e participantes rumaram ao Centro Experimental da Vinha no Caniçal, onde foram recebidos por dois representantes dos produtores das marcas Pedra de Fogo e do Beijo, nomeadamente a Engenheira Elsa Ferreira e Luz Carvalho, que tiveram oportunidade de explicar a produção dos vinhos e o respetivo processo de maturação até serem colocados à comercialização.

Daqui os entusiastas do todo terreno rumaram aos belos trilhos existentes nas serras da Madeira, percorrendo zonas de rara beleza como a zona das Funduras, entre a Ribeira de Machico e a Portela, prosseguindo depois para o Lombo das Faias sempre por terra até chegarem à zona do Poiso.

Com as condições climatéricas a não permitirem realizar o almoço no Montado do Pereiro, e graças à colaboração do Clube de Futebol União, a caravana rumou ao Complexo Desportivo do União, onde, duma forma mais descontraída, puderam degustar o repasto preparado para o almoço.

Seguiu-se uma visita a uma mostra etnográfica subordinada à temática das vindimas, no centro da Camacha, rumando depois os veículos a novos trilhos de terra batida em direção ao Funchal, onde no Instituto do Vinho Madeira tiveram oportunidade de encerrar o evento com um Madeira de Honra e para se depararem com a grande surpresa do dia: o ator e apresentador Fernando Mendes, figura carismática da televisão portuguesa e um dos apresentadores que há mais tempo se mantém no ar com o seu conhecido programa Preço Certo, veio apadrinhar esta iniciativa da Associação da Madeira de Todo Terreno Turístico, fato que deixou muito satisfeitos os elementos ligados à organização da Rota do Vinho da Madeira de 2021.

Encerrou-se assim com chave de ouro a edição de 2021 deste evento de promoção de produtos regionais e que contou ainda com a participação de Humberto Vasconcelos, Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e de Paula Jardim, Presidente do Instituto do Vinho da Madeira. A próxima rota TT é já no inicio de novembro.