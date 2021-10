Nas bancas a edição 1138 do Tribuna da Madeira

Caderno de encargos “bastante pesado”



A nova gestão camarária do Funchal pretende “trabalhar com todos os eleitos e sem discriminar ninguém”. O resultado eleitoral de domingo, afirmou o presidente eleito da Câmara Municipal, é “uma prova de que a autarquia e o Governo Regional não podem trabalhar de costas voltadas”. Miguel Albuquerque não tem dúvidas que o PSD-M fica agora com “um acréscimo de responsabilidades”. Pedro Calado já disse que o objectivo é melhorar a votação nas próximas Autárquicas.

PSD mantém dois ‘bastiões’ na Madeira



Câmara de Lobos e Calheta têm a mesma ‘cor política’ desde 1974. Depois de reeleitos nas últimas Autárquicas, Pedro Coelho e Carlos Teles partem para o terceiro mandato como presidentes dos dois municípios da Madeira que há mais de quatro décadas se mantêm fiéis ao PSD. Passadas as eleições, o objectivo dos autarcas de Câmara de Lobos e Calheta é “consolidar” o trabalho já realizado.

Festa da Flor sai à rua com medidas de proteção



O evento decorre de 1 a 24 de outubro, na Placa Central da Avenida Arriaga, com um programa muito atrativo, com animação diversa.

Vinho Madeira promovido na China e nos EUA



O Vinho Madeira está a ser novamente promovido em vários palcos internacionais de relevo para o setor vínico, como a China e os EUA.

Com efeito, através do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), em parceria com a Viniportugal, foram reunidos esforços de modo a que diversos agentes económicos do setor do Vinho Madeira pudessem participar em três grandes eventos, um na China, nomeadamente em Chengdu, e dois nos Estados Unidos da América, nas cidades de São Francisco e Washington.

Gouveia sai de ‘cabeça erguida’



Assumindo a derrota nestas eleições autárquicas, Miguel Silva Gouveia, candidato pela Coligação Confiança, realça: “Fizemos uma campanha responsável, com projeto sério, honesto e sustentável para o Funchal”.

Tribunal intima SESARAM sobre nomeação na Psiquiatria



Segundo um comunicado enviado à redação, pela Direção do SMZS: «O Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) tem procurado, sem sucesso, estabelecer diálogo com Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), assim como com a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, a propósito da alegada irregularidade de que se reveste todo o procedimento de nomeação do mais recente diretor do Serviço de Psiquiatria. Constata-se, ainda, a existência de contratações aparentemente pouco transparentes e que potenciam desigualdades e o descontentamento interpares.

Associação cria “nova esperança”



O Projeto Hotelaria Madeirense Ajuda a Nossa Ilha já é oficialmente uma Associação, com sede fiscal no Caniço. A Associação “Uma Ilha, um povo” terá como presidente Carlo Martins e como Vice-presidentes Philippe Moreau em representação da Greener Act e Christopher Blandy. Segundo adiantou ao «Tribuna» Carlo Martins, a Associação “Uma Ilha, um povo” tem por visão «ajudar os que mais necessitam na RAM, e criar uma nova esperança baseada na responsabilidade social e solidariedade humana». A Missão é de «criar uma comunidade de voluntários que possam participar em acções solidárias a fim de ajudar a comunidade Madeirense a ter mais e melhores condições de vida e simultaneamente ter um impacto positivo na RAM».

Reviravolta no PS-M



Face aos resultados eleitorais das autárquicas, Paulo Cafôfo demite-se da liderança do partido mas mantêm-se na presidência até à realização do congresso regional extraordinário, de modo a “assegurar que haja uma transição pacífica para uma nova liderança”, aponta.

