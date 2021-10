O que fazer com o seu parceiro em um relacionamento à distância?

A internet revolucionou os relacionamentos a distancia! Namorar por meio online é cada vez mais comum, já que as conexões estão cada vez mais rápidas e acessíveias, o que permite que casais que moram em lugares distantes possam ter experiências incríveis juntos.

Se o seu parceiro ou parceira mora longe de você, e você está procurando atividades para que vocês possam se entreter online, você veio ao lugar certo. Listamos algumas das atividades mais divertidas que vocês podem fazer juntos, mesmo separados.

Use nossasideias para encontros romanticos, divertidos, e para que vocês se sintam unidos, vivenciando experiências que normalmente não seriam possíveis se não fossem a internet.

O amor está no ar online!

Se você está em um relacionamento à distância, você sabe que passará mais tempo longe do parceiro do que pessoalmente. Por isso, é importante se esforçar para se fazer presente online, pra que a experiência de namoro não seja prejudicada pela distância. Confira algumas coisas que você pode fazer com o seu parceiro que mora longe.

1 – Assistir um filme ou série ao mesmo tempo

Este é, provavelmente, o tipo de encontro online mais comum, e com o qual a maioria dos casais de longa distância começa. A melhor forma de fazer isso é buscar um serviço de streaming online como Netflix, Hulu ou YouTube e tentar sincronizar o tempo de vídeo para o mesmo ponto.

Atualmente já existem plugins e extensões que ajudam você a sincronizar o vídeo automaticamente. Assim, vocês conseguem assistir a mesma coisa e conversar simultâneamente, como se tivessem no mesmo ambiente.

2 – Jogue online

Só porque vocês não estão na mesma sala não significa que não possam tentar derrotar um ao outro em um jogo. Há uma grande variedade de jogos online que você pode jogar com seu parceiro de longa distância, basta escolher algo que combine com os dois. Aliás, existem vários Novos Casinos Online Portugal pra quem gosta de jogos de cartas, por exemplo. Isso é perfeito para casais competitivos.

3 – Façam uma receita juntos

A ideia aqui é bastante simples: escolha uma refeição, ou uma receita que os dois possuam os ingredientes e possam fazer juntos, e façam ao mesmo tempo, conferindo o desempenho do outro por meio de uma chamada de vídeo.

Além de divertida, a atividade coloca vocês em uma situação muito parecida com o que vocês teriam se estivessem no mesmo ambiente. A parte boa é que se a receita não der certo, pelo menos seu parceiro não terá que provar!

4 – Aprenda um idioma juntos

Aprender um novo idioma pode ser uma tarefa desafiadora e assustadora, mas ela fica muito mais agradável quando você a enfrenta com o seu amor do lado. Que tal desafiar o seu parceiro a aprender uma nova lingua?

Você pode, por exemplo, usar aplicativos como o Duolingo, pra começar. Ou, vocês podem contratar um professor que dê aulas online, para que vocês dois pratiquem juntos e aprendam com um profissional. É algo que une e ainda potencializa as habilidades de vocês.

5 – Comece um clube de leitura

O hábito da leitura é excelente e costuma aproximar as pessoas, especialmente as que têm gosto semelhantes. Se você gosta de livros, e seu parceiro também, talvez seja interessante começar a ler os mesmos livros que ele. Assim, vocês sempre terão algo em comum para conversar quando a vida dos dois estiver bem monotóma e as novidades acabarem.

Relacionamentos de longa distância dão trabalho, mas eles podem ser muito prazerosos quando há criatividade e o desejo de fazer com que ele funciona. Ainda que vocês não estejam juntos fisicamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, vocês podem aproveitar do mundo online para se manter próximos. O que achou das nossas dicas?