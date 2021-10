Nas bancas a edição 1140 do Tribuna da Madeira

“Transparência” na distribuição de verbas por todos os Municípios

Célia Pessegueiro fez história quando ganhou a liderança do Município da Ponta do Sol em 2017, sendo a primeira mulher eleita presidente de câmara na Madeira. Quatro anos depois, os pontasolenses voltaram a depositar confiança no seu mandato. Célia Pessegueiro afirma querer fazer do debate de ideias e do diálogo permanente “a base de entendimento” para encontrar sempre “as melhores propostas” para o desenvolvimento do concelho.

‘Bullying’ tem “impacto devastador”

Acções de sensibilização vão ser ser desenvolvidas pela PSP em cinco escolas da Madeira no âmbito do Dia Mundial de combate ao ‘bullying’, que se assinala a 20 de Outubro.

“Eu só vou quando convidado”

Miguel Albuquerque disse que ia à tomada de posse dos executivos municipais eleitos pela ‘oposição’ se recebesse convite, mas não foi o que aconteceu na Ponta do Sol, onde o líder do PSD-M e do Governo Regional se fez representar pelo secretário regional da Saúde. Pedro Calado, o presidente eleito da Câmara do Funchal, faz questão de estar presente na tomada de posse da única Junta de Freguesia do concelho que não está nas ‘mãos’ da coligação formada por PSD e CDS.

IDE promove webinar para divulgação do ‘Valorizar 2020’

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) realizou, nesta quarta-feira, dia 13, um webinar para a divulgação do programa “Valorizar 2020”, um novo apoio para projetos que envolvam, exclusivamente, investimento na melhoria da eficiência energética e utilização de energias renováveis nas empresas instaladas na Região.

Caetano acusa Governo de “fugir” ao debate

A Comissão Permanente de Saúde e Assuntos Sociais recusou, nesta quarta-feira, com os votos contra do PSD, o pedido de audição parlamentar à secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, apresentado pelo Partido Socialista-Madeira, sobre a falta de uma Estratégia Regional de Inclusão Social e Combate à Pobreza 2021-2025.

Saúde Mental com maior procura de respostas

Há, contudo, falta de recursos humanos para dar resposta a todas as situações ligadas a esta patologia.

“Cortes” encerram «Habitação Partilhada»

Os “cortes” do município do Funchal levaram a Associação Conversa Amiga a encerrar o projecto «Habitação Partilhada», destinado a “pessoas em situação de sem-abrigo ou de grande vulnerabilidade social”. A associação chegou a acusar a autarquia de ‘abandono’, o Executivo de Miguel Silva Gouveia justificou a decisão com a existência de uma “gestão deficiente”.

Motociclistas em manifestação “contra mais uma injustiça”

A manifestação está agendada para este sábado, dia 16 de outubro, às 16 horas, em Lisboa, Porto, Faro, Coimbra, Funchal e Porto Santo.

Gouveia assume o mandato de vereador

O ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal afirma que “procurará fazer uma oposição responsável que releve sempre o superior interesse da nossa cidade”.

