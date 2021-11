“Giló, o herói do Mar” de Zita Cardoso

Zita Cardoso apresenta, nesta quinta-feira, o livro “Giló, o herói do Mar”, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

A obra, com a chancela da editora O Liberal, tem por leitor alvo “um publico juvenil e adolescente que gosta de estórias do mar, dos animais, das boas ações para com os que necessitam”, começa por revelar a autora desta obra.

Em declarações ao «Tribuna» Zita Cardoso refere: “Este livro infanto juvenil quer realçar os valores da coragem e altruísmo de um rapaz que era mergulhador profissional, pescador e socorrista filho de Câmara de Lobos, quase nascido nas ondas, que ao atirar-se para o mar numa ilha em que no inverno muitos turistas vão banhar-se sem prevenção salvou a vida a um turista, perdendo a sua pela forte ondulação que se fazia sentir. Foi no dia de Natal na freguesia do Paul do Mar”.

Questionada se, na sua opinião, as pessoas estão mais focadas para a leitura. E se a pandemia terá, eventualmente, ajudado a essa opção, a autora de “Giló, o herói do Mar”, afirma: “As pessoas não estão focadas para a leitura pois as redes sociais e as noticias da comunicação social absorvem o tempo e a comunicação entre as pessoas”.

No que se refere aos jovens, se estão mais conscientes para a leitura, para os livros, Zita Cardoso sublinha que “as escolas fazem um trabalho de promoção dos hábitos de leitura”, acrescentando, “algumas bibliotecas Municipais onde tenho me deslocado, e agora com o reativar dos workshops e feiras dos livros, continuamos a incentivar a leitura embora seja difícil”.

Zita Cardoso realça que “fica o Livro para ler, ser contado nas escolas, nas bibliotecas sendo uma estória de vida que não acabou feliz mas dramática”.