‘Confiança’ mantém proximidade em Santo António

A Coligação Confiança esteve em Santo António para acompanhar a fase final dos trabalhos da Rotunda da Ponte e visitar o Complexo Desportivo no Clube Sport Marítimo na Ribeira Grande. Segundo nota de imprensa: “Há mais de 30 anos que diziam que iam fazer, mas sempre houve tempo para os meus olhos a ver feita”, desabafou-nos o sr. José que tem fiscalizado regularmente o investimento superior a 200 mil euros lançado pela Confiança. Este importante nó rodoviário vem melhorar as condições de acesso a milhares de funchalenses que por aqui circulam diariamente.

Deve a Câmara Municipal do Funchal honrar o compromisso estabelecido pela Confiança com as irmãs Clarissas do Lombo dos Aguiares e baptizar este espaço com o nome da Madre Virgínia Brites da Paixão e erigir no local uma estátua em memória desta Serva de Deus cujo processo de beatificação está em curso.

A manhã foi concluída com uma visita guiada pelas instalações do Clube Sport Marítimo, onde verificamos as condições de trabalho ali existentes e ouvimos o agradecimento pela recente pavimentação da Rua do Campo do Marítimo. É visível a azáfama desportiva que fervilha diariamente, com o Marítimo a jogar no pavilhão com o Estrela da Amadora para a Taça de Portugal em Andebol (infelizmente perdendo 26-30), aulas de grupo no ginásio e vários jogos de futebol dos escalões de formação a decorrer no campo sintético”.

“Passaram as eleições mas o trabalho de um autarca, esteja ou não no exercício do poder, deve ser com presença constante no terreno, com proximidade, atenção e humildade. A nossa equipa de vereação, continuará a trabalhar pelo Funchal e a honrar a confiança daqueles que votaram em nós.”, refere o vereador Miguel Silva Gouveia no final da visita.