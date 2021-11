Os deputados do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República destacaram, neste sábado, o empenho e o envolvimento do Governo da República na criação de soluções para responder aos anseios e necessidades da Região.

Em conferência de imprensa, Carlos Pereira, que se fez acompanhar por Olavo Câmara e Marta Freitas, disse mesmo que, a cada momento que o PSD e o CDS na Madeira inventam “malfeitorias” do Governo da República, este [Executivo nacional] e o PS respondem com soluções para os madeirenses, dando o exemplo da vinda da companhia Ryanair para a Madeira.

“Sem o Governo da República não havia Ryanair na Madeira”, frisou o parlamentar socialista, esclarecendo que houve, naturalmente, um envolvimento do Governo Regional, no sentido de, conjuntamente com o Executivo nacional, criar todas as condições para que a companhia cá estivesse. “É claro que houve um envolvimento do Governo Regional, como não poderia deixar de ser, mas foi pela condução das negociações do Governo da República – negociações muito difíceis – com a Ryanair” que tal foi possível, vincou, lembrando que esta já é uma solução pela qual os madeirenses anseiam há anos, mas que “não ocorre só porque nós desejamos, nem por um estalar de dedos”.

Carlos Pereira aproveitou para criticar o PSD e o CDS da Madeira por tentarem “engendrar casos” e inventarem “coisas más” que o Governo da República eventualmente tivesse feito à Região. Apontou o caso do Centro Internacional de Negócios, a propósito do qual se assistiu, inclusivamente, a “proclamações mentirosas”. “É grave que um político se disponha a dizer mentiras perante a comunicação social sem ser desmentido”, disse.

O cofinanciamento do Hospital foi outro exemplo apontado pelo deputado do PS, que fez questão de recordar que o mesmo tem vindo a ser garantido em todos os Orçamentos do Estado desde 2016. “A sua execução não se iniciou mais cedo porque a Região, através do Governo Regional, não estava preparada”, referiu, acrescentando que se verificou o caricato de as verbas estarem consagradas no orçamento do Estado e, por outro lado, o Orçamento Regional não ter quaisquer verbas inscritas. “Agora as obras já estão em curso e os meios estão a ser disponibilizados pela República”, pelo que “insistir nestas matérias não é razoável do ponto de vista daquela que é a vontade dos madeirenses”, frisou.

Contrapondo as invenções do PSD e do CDS, Carlos Pereira afiançou que os deputados do PS estão em São Bento para defender os interesses da Região. “A cada momento que alguns partidos procuram colocar rótulos de animosidade com a Madeira, nós respondemos com soluções para os madeirenses. Nós não nos movemos por interesses partidários e sempre dissemos que estaríamos na Assembleia da República para, em todos os momentos, defendermos os interesses dos madeirenses”, reforçou, fazendo ainda um balanço positivo da atuação dos três parlamentares da Madeira nesta legislatura.