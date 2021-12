Nas bancas a edição 1148 do Tribuna da Madeira

Funchal e Câmara de Lobos apostam na ‘bazuca’

Autarcas empenhados em resolver o problema dos sem abrigo através do PRR. A Madeira vai contar com 4 milhões de euros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência para ajudar a população sem abrigo, até 2025. Quatro anos em que a Câmara Municipal do Funchal tem como “propósito” resolver esse problema na cidade. Câmara de Lobos já disse que irá exigir, junto da Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, a afectação de “parte dessa verba”. Marcelo Rebelo de Sousa tinha apontado a resolução do problema dos sem abrigo para 2023.

“A nossa economia não pode fechar”

Pedro Calado deixa um apelo à consciência cívica no cumprimento das regras sanitárias. A Aldeia de Natal ‘abriu portas’ e está patente até dia 2 de janeiro de 2022 com muitas atividades para as crianças. Uma das vertentes que tem vindo a ganhar espaço neste evento natalício é o apoio ao pequeno empreendedor.

“2022 será um ano difícil”

A afirmação de Pedro Calado foi feita na apresentação do Orçamento Municipal para 2022, aquele que é considerado pelo atual executivo camarário como “o maior orçamento municipal” dos últimos 20 anos (110 milhões de euros). O Presidente do Município do Funchal disse que vai apurar “responsabilidades financeiras, jurídicas e contratuais” de processos anteriores que diferem atualmente da realidade tornada pública pela anterior vereação.

“Conduzam, por favor, com segurança”

Tendo a AMM assinalado o 37º aniversário, Nélio Olim faz um balanço positivo destes últimos anos. Ao «Tribuna» aponta que a principal lacuna que a Associação enfrenta prende-se com a falta de instalações. Sublinha contar com “a atenção e empenho das entidades governamentais” na procura e disponibilização deste espaço. A retoma desportiva está apontada para 2022, com a retoma dos campeonatos da Madeira de Supermoto, de Todo Terreno e de Enduro, bem como com o troféu regional de Trial e as Taças da Madeira de Supermoto e de Todo Terreno.

“Os livros não se confinam”

Nuno Barros apresentou o seu mais recente livro “Firmino e O Mágico da Aldeia do Campo”. A obra, editada por O Liberal, dá continuidade à maioria dos figurantes que constam no seu livro anterior que aborda sobre bolas de berlim. O professor afirma que os jovens estão ainda focados para a leitura, e realça que os livros têm sido “uma das companhias de crianças e adultos” em tempos de pandemia.

Diminuição do IVA “é crucial” para famílias e empresas

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista Madeira (GP-PSM) visitou a empresa Promerch dedicada ao ramo da promoção e merchandising. O deputado Rui Caetano aproveitou a ocasião para reafirmar o compromisso do partido com a diminuição dos impostos diretos – IVA e IRS – até ao limite permitido por lei, uma proposta que o partido irá novamente levar a plenário na discussão do Orçamento Regional (ORAM) para 2022.

País “esquisito” não permite IRC a 10%

O Governo Regional quer ‘jogar para a baliza’ e assegurar a Madeira como região de baixa fiscalidade. Miguel Albuquerque diz que é “para atrairmos o investimento e o capital estrangeiro”. Durão Barroso, antigo primeiro-ministro de Portugal e ex-presidente da Comissão Europeia disse, em 2019, que a defesa de um regime fiscal “preferencial” – seguindo o exemplo de países como Malta, Chipre, Luxemburgo e Holanda – era a opção “certa”.

“Ezequiel” acessível a todos

O Teatro quer ser cada vez mais um espaço de encontros e acessibilidade. “Ezequiel” é exemplo disso e apresenta uma sessão com audiodescrição, destinada ao público cego ou com deficiência visual, e interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

Concurso de Montras de Natal foi prolongado

A Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Associação do Comércio e Indústria do Funchal, promove o Concurso de Montras de Natal, que conta já com 41 lojas concorrentes. Informamos que o prazo inicial foi alargado até ao próximo dia 14, considerando a manifestação de interesse de vários lojistas, que só agora estão a preparar a montra das suas lojas para a quadra natalícia.

Práticas “inaceitáveis” em área protegida

11 Organizações não-Governamentais opõem-se à construção de uma estrada em plena floresta Laurissilva na Madeira, numa zona protegida classificada como Rede Natura 2000 e Património da Humanidade pela UNESCO. O Estudo de Impacte Ambiental do projeto, que está em consulta pública até dia 7 de dezembro, mesmo depois de reformulado continua a apresentar ilegalidades, falhas técnicas graves e uma tentativa grosseira de ocultar o estado atual do ambiente no local.

