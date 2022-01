Nas bancas a edição 1151 do Tribuna da Madeira

“Vamos conseguir tirar a Câmara do sufoco”

O projeto Funchal Sempre à Frente conseguiu, através da maioria PSD/CDS, a aprovação do Orçamento Municipal para 2022. Pedro Calado sublinha que este orçamento aumenta os benefícios e apoios sociais a quem deles necessita. E mostra-se surpreendido com a votação contra por parte de quem aponta que este é uma “continuidade” do mandato anterior.

Expectativas para 2022

José Manuel Rodrigues, Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. Sara Madruga da Costa, Deputada na Assembleia da República. Ricardo Freitas, Dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública. Juan Carvalho, Presidente do Sindicato de Enfermeiros da Madeira. Susana Gouveia Jesus, Presidente da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos. Celso Bettencourt, Presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos. Duarte Caldeira, Sócio da empresa Seixal Wines. Pedro Milheiro da Costa, Director do Hotel Quinta do Furão. Dário Silva, Gerente do Grupo Café do Teatro. Miguel Pires, Músico.

“Povo superior, versão 2.0”

As declarações do secretário regional da Saúde sobre a vacinação da faixa etária entre os 5 e 11 anos não foram bem recebidas. O PAN diz que as crianças não podem ser “acusadas” de serem “um reservatório transmissor de doença” e os pais “apresentados como irresponsáveis”. Para Paulo Cafôfo, o presidente do PS-M, “necessitamos de informação pedagógica, fundamentada e transmitida de forma serena”.

Seis trabalhadores da Frente Mar chegaram a acordo com a CMF

O presidente da Câmara Municipal do Funchal informou, no período antes da Ordem do Dia, nesta quinta-feira, que dos 13 trabalhadores da empresa Municipal Frente MarFunchal, alvo de despedimento, seis já chegaram a acordo. Pedro Calado reitera que estas medidas são necessárias para proteger as centenas de postos de trabalho e a viabilidade da empresa.

Susana Prada e Manuel Filipe ‘chamados’ ao Parlamento

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um pedido de audição parlamentar à Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas e ao Presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), para prestarem esclarecimentos sobre o projeto do teleférico do Curral das Freiras.

“Nós temos de abolir essas situações”

Racismo no futebol chegou ao Estádio dos Barreiros. O Marítimo venceu o Vizela por 2-0, mas foram comentários vindos das bancadas, no jogo de terça-feira, que acabaram por ter impacto. O treinador dos visitantes ‘colocou o dedo na ferida’ e confirmou que foi pedida a identificação de um adepto da ‘casa’ devido a palavras dirigidas ao jogador Cassiano.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online