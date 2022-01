Nas bancas a edição 1153 do Tribuna da Madeira

“A única obra lançada pelo PSD era a ciclovia”

Em balanço de três meses de vereação, o ex-presidente da CMF fala sobre o Plano de Investimentos para 2022, que diz ser “fruto praticamente exclusivo do legado de trabalho” que a ‘Confiança’ deixou ao Funchal. Miguel Silva Gouveia afirma que quando chegou à autarquia a dívida existente era superior a 100 milhões de euros. Quando terminou o seu mandato, realça que tinha reduzido o valor para pouco mais de 28 milhões.

Madeira a ‘duas vozes’

O interesse de empresas tecnológicas, o investimento estrangeiro e a construção civil “a crescer” são benefícios da imagem da Madeira como terra “segura e atractiva” que Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional, considera bons indicadores para 2022. Não tem sido essa a visão generalizada.

Terras amontoadas ‘levantam’ dúvidas de segurança

Os vereadores da ‘Coligação’ questionaram o executivo sobre a movimentação de terras que está a ser feita na obra de construção do novo hospital.

Um “boicote” que tornou-se “definitivo”

PSD-M insiste na “regulamentação imediata” do subsídio de mobilidade. Foi uma “mera vingança” e a “profunda má vontade” do Governo da República que impediu a regulamentação do subsídio social de mobilidade. O PSD-M quer revogar a decisão do Governo da República de suspender a Lei nº 105/2019. A oposição está a favor, mas tece críticas ao modelo implementado inicialmente.

Aprovados projetos de todos os concelhos da Madeira

O Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, entregou os certificados de candidaturas aprovados a 38 beneficiários, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020), numa cerimónia que decorreu no Auditório do Edifício Golden.

Empresas estão a solicitar conversão do empréstimo em fundo perdido

As empresas que beneficiaram de empréstimos no âmbito da linha de apoio INVESTE-RAM COVID-19, lançada pelo Governo Regional em abril de 2020, já estão a solicitar a conversão do empréstimo em fundo perdido.

TáxisRAM pede mais fiscalização às viaturas TVDE

O Presidente da TáxisRAM – Associação de Táxis e Outros Transportes Terrestres da Madeira lamentou “que as entidades fiscalizadoras não estejam a dar a devida atenção às viaturas TVDE”, apesar de considerar que adaptação da Lei nacional à Região foi “bem feita” pelo parlamento madeirense. Paulo Pereira avançou que “98% das viaturas estão a trabalhar de forma ilegal”, a começar pelos dísticos mal colocados e “nem sempre visíveis”.

Painel de “luxo” na «Think 2022 International Conference»

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) organiza, nos próximos dias 3 e 4 de fevereiro de 2022, a 2.ª edição da Conferência Internacional “Think+ 2022 International Conference on Tourism, Teaching and Technology: a Comprehensive Approach”.

“Tudo começou na incerteza”

São músicos que juntaram-se em plena pandemia com o objectivo de ‘revolucionar’ o fado na Madeira, mas respeitando sempre as “raízes e a essência” do fado tradicional”. O próximo passo dos «Contratempo» é começar a trabalhar e a divulgar alguns temas da sua autoria. O grupo já coloca os olhos no futuro e espera que a sua “dinâmica e vivacidade” o possa levar um dia aos ‘grandes palcos’ nacionais e internacionais.

