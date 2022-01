Nas bancas a edição 1154 do Tribuna da Madeira

“Agora há lei em Santa Cruz”

Em entrevista ao «Tribuna», Filipe Sousa diz que há uma avaliação positiva do trabalho camarário por parte da população local. Fala sobre as críticas por não ter entregue a gestão da água do município à ARM e aborda a “desigualdade” na distribuição de fundos. O autarca comenta ainda a carta enviada a Pedro Calado sobre o regresso dos contratos-programa, a qual teve reação mas de Albuquerque, que sem responder em concreto ao solicitado apenas “criticou os apoios sociais”. Sobre as auditorias à Câmara, responde: “Não temo nada, porque nada devo”.

Porto Santo sem acesso por mar

“Foi mais fácil favorecer alguém do que favorecer a população”

Luís Bettencourt manifestou, novamente, o seu descontentamento sobre a paragem do navio Lobo Marinho para manutenção. O vereador aponta que “a questão fulcral aqui é que nenhum executivo fala desta situação”.

“Indignação” pelo transporte de animais vivos por via marítima

O PAN/Madeira tem dúvidas se o transporte efetuado cumpre ou não cumpre com as normas nacionais e comunitárias de bem-estar animal.

Sara Cerdas

“Precisamos de uma visão holística para o turismo”

A eurodeputada socialista Sara Cerdas questionou a Presidência Francesa do Conselho da UE e a Comissão Europeia sobre a consolidação da Agenda Europeia para o Turismo 2030/2050, cujo primeiro esboço estaria previsto para o final de 2021. Para Cerdas, é necessário alinhar as estratégias europeias, com vista à transição verde e digital, ao setor do turismo, para não repetirmos os erros do passado.

Limpeza já custou cerca de 6 mil euros

O valor é referente às ações realizadas desde outubro passado pago pela autarquia do Funchal aos agentes da PSP pelos serviços remunerados, em turnos de 4 horas. A conclusão destas intervenções na Monumental está prevista para inícios de Março de 2022 (2ª fase) e inícios de Julho de 2022 (3ª fase).

Suspensão do ‘Food Trails’ “é inaceitável”

A vereadora pela ‘Confiança’, Micaela Camacho, critica ainda o executivo camarário por ter eliminado o projecto ‘Cabaz Vital’.

“Nós não precisamos de uma vitória qualquer”

Uma “vitória com maioria absoluta” do PS, segundo o secretário-geral do partido, é condição essencial para “bem servir o país” e “garantir quatro anos de estabilidade e tranquilidade” a Portugal. O PSD-M diz que dispensava a visita desta terça-feira de António Costa à Madeira. Das outras vezes que cá esteve, apontam os social-democratas, o Primeiro-Ministro fez “promessas” que deixou por cumprir.

