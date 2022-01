Nas bancas a edição 1155 do Tribuna da Madeira

Carências de infraestruturas estão “superadas”

2022 é “decisivo” para o subsídio de mobilidade

Quinta Pedagógica recebe novo ‘impulso’

Obra ‘herdada’ de Gouveia ainda por acabar

31 beneficiários recebem 1,7 milhões

Governo decide novas medidas

ACRM elege Órgãos Sociais

Exposição inclusiva no Teatro

Governo Regional renova apoio às Casas do Povo

“THINK Conference” reúne mais de uma dezena de oradores

Na sua intervenção, na tomada de posse dos Órgãos Nacionais, Regionais e de Direção dos Colégios de Especialidade da Ordem dos Engenheiros Técnicos, o secretário de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, sublinhou que “a Região cumprirá as metas previstas no Pacto Climático” com a estratégia delineada pelo Governo Regional. O governate conta com os Engenheiros Técnicos para “este novo salto de qualidade no sentido de uma maior sustentabilidade”.Este ano deve ser assegurado que os madeirenses poderão viajar a 86 euros entre a Madeira e o Continente, mas para isso há que garantir que as ‘low cost’ se mantêm na rota. Carlos Pereira diz que o PS defenderá os “interesses” da Madeira “em qualquer circunstância” e que isso será feito “doa a quem doer”.A Quinta Pedagógica dos Prazeres, localizada na Calheta, sofreu as dificuldades resultantes da crise pandémica. O executivo de Miguel Albuquerque vai ajudar o projecto fundado a 1 de Outubro de 2000, através de um protocolo de funcionamento para o bem-estar animal.A conclusão da obra na sua totalidade, na Estrada Monumental, está prevista para fevereiro, cumprindo com o prazo estipulado na prorrogação aprovada em Reunião de Câmara. No seguimento das alterações aos projetos do ex-presidente, agora vereador da Coligação ‘Confiança’, a atual vereação pretende reformular os 500 metros de ciclovia, entre a Ponte do Ribeiro Seco e o Hotel Cliff Bay.O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou, nesta quarta-feira, uma exploração no Santo da Serra que é propriedade de um jovem agricultor que se dedica à produção de tomate arbóreo, também conhecido por tomate inglês ou tamarilho, e maçãs, em modo de produção biológico.O Governo Regional da Madeira vai decidir, na próxima segunda-feira, alterações à testagem massiva. O anúncio foi feito por Miguel Albuquerque, esta quinta-feira, à margem de uma visita a uma empresa, que a realidade atual da Covid-19 vai levar “quase de certeza à alteração das atuais regras de testagem massiva” em vigor na Região.A Associação do Caminho Real da Madeira reuniu em Assembleia Geral, no passado sábado, dia 22, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Ponta do Sol, onde os seus associados reconduziram os órgãos sociais para o próximo quadriénio. Na reunião foram ainda aprovadas por unanimidade as contas dos anos de 2020 e 2021 bem como o Orçamento para 2022. O acto eleitoral que contou com uma participação de 63% dos sócios com capacidade electiva, elegeu para a Direcção, Miguel Gouveia, Sandra Silva e Nicol Menezes, para o Conselho Fiscal, José Freitas, Rubina Abreu e Rodolfo Silva, e para a mesa da Assembleia Geral, Isabel Silva, António Gouveia e Dário Nóbrega.A exposição inclusiva designada por ‘Acessibilidade à Informação na Educação: do braille e imagens táteis ao multiformato’ está patente no Teatro Municipal Baltazar Dias. Nesta iniciativa dinamizada pela SRE, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, estão patentes, até 30 de janeiro, um conjunto de trabalhos realizados na área da acessibilidade à informação, que tiveram como objetivo integrar todo o público com diversidades funcionais, nas escolas da Região Autónoma da Madeira, desde os anos 80 até a atualidade.Entidades apontadas pela oposição como “braços armados” do PSD-M vão continuar a receber apoio financeiro para a prossecução das suas actividades – algumas como IPSS.O Instituto Superior de Administração e Línguas organiza, nos próximos dias 3 e 4 de fevereiro de 2022, a sua 2.ª edição da Conferência Internacional “Think+ 2022 International Conference on Tourism, Teaching and Technology”. Esta é uma iniciativa do ISAL realizada em parceria com o Instituto Iberoamericano de Compliance, o Centro de Estudos de Bioética e a Ponte Editora.

