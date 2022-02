Nas bancas a edição 1158 do Tribuna da Madeira

“O Governo não se pode aquartelar na Quinta Vigia”



O presidente do PS Madeira fez questão de destacar sobre o diálogo entre o Governo Regional da Madeira e o Governo Central. O assunto foi apontado por Paulo Cafôfo na primeira Comissão Política do PS após as eleições legislativas. O presidente entende que o Governo Regional deve responder à ‘maioria de diálogo’ avançada por António Costa, demonstrando interesse em resolver questões pendentes ao pedir uma reunião entre os dois governos.

Trabalhadores “encostados” na Frente MarFunchal



A proposta da ‘Confiança’ “Salvaguarda do direito ao trabalho aos funcionários da Empresa Municipal FrenteMar Funchal”foi chumbada pelo Executivo PSD e CDS.

Miguel Silva Gouveia lamenta a decisão, realçando, uma vez que a câmara precisa de funcionários.

Diz ainda, referindo o aumento no mapa de pessoal para 98 novos cargos de dirigentes, que “é incompreensível” que não seja dada possibilidade de trabalho a estes 4 trabalhadores.

Caminhos Reais são “fio condutor da história”



A Associação Caminho Real da Madeira assinala, neste sábado, os 5 anos com um pequeno passeio

de cerca de 5 km no Caminho Real 27, na freguesia da Curral das Freitas.

O presidente afirma que um dos propósitos da ACRM passa pela divulgação dos caminhos, como forma de valorização deste património e preservação da memória colectiva que os mesmos representam. Miguel Silva Gouveia refere que a principal lacuna apontada por todos caminheiros é a necessidade de marcação e sinalização dos Caminhos Reais.

Mais idosos vítimas de violência em 2021



O número de idosos vítimas de violência aumentou na Madeira nos últimos três anos.

Os dados foram revelados pelo Comandante do Comando Regional da PSP Madeira, na Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais.

«Não à violência no namoro»



A ‘Campanha #VaisParar’, de prevenção e sensibilização, está em curso até ao próximo dia 20. A Guarda Nacional Republicana realiza, entre o dia 14 e 20 de fevereiro de 2022, uma campanha de prevenção e sensibilização. O principal objetivo é combater comportamentos violentos e todas as formas de agressão existentes, em especial no namoro entre jovens, onde estes comportamentos são precoces.

Congresso do PSD-M vai avaliar “experiência de sucesso”



Coligação com o CDS/PP tem críticos nas hostes dos dois partidos.

GR pede “montante residual” para o aeroporto



Equipamentos de 4,5 milhões devem garantir mais segurança. Há quase uma década que são reclamados novos equipamentos para o Aeroporto Internacional da Madeira, que ainda não foram instalados devido à “falta de condições financeiras” por parte da NAV. O Governo Regional já apelou à República para que inscreva a verba no próximo Orçamento de Estado.

Escarpa deixa moradores em sobressalto



A situação foi denunciada, no ano passado, na Câmara Municipal do Funchal. Os moradores na Levada dos Moinhos vivem em sobressalto devido à escarpa que se encontra na zona e que mostra a ‘olho nú’ as grandes fissuras existentes.

Segundo apurámos, foi feita alguma intervenção mas nada do que havia sido referido sobre os trabalhos a serem executados no início. Segundo nos foi dito, foi executada parte da intervenção por cima de um terreno baldio mas nada foi feito por cima das três moradias ali existentes, sujeitas ao perigo por parte dessa escarpa.

