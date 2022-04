Nas bancas a edição 1165 do Tribuna da Madeira

As Contas da ‘discórdia’

“A gestão da coligação ‘Confiança’ é leviana e irresponsável”

Pedro Calado

“A consequência deste golpe contabilístico é promover um saque aos funchalenses”

Miguel Silva Gouveia

“Dívida não reconhecida é muito diferente de dívida ‘dentro de gavetas’”

Andreia Caetano

Face a um estudo técnico que aponta valores não contabilizados nas contas do município do Funchal entre 2013 e 2021, o presidente da autarquia vai exigir o apuramento civil, financeiro e judicial de 33 milhões de dívidas, segundo Pedro Calado, “escondidas” na CMF pelo ex-presidente. Miguel Gouveia reage e afirma que a “alegada ‘dívida escondida’ que mais não passa, exclusivamente, de valores que estão a ser discutidos em tribunal com o Governo Regional e as suas empresas públicas”. Destaca a decisão do atual presidente de “maldosa, submissa aos interesses do partido”.

A socialista Andreia Catanho também reage e afirma que “o buraco de 33 milhões de euros de que fala [Pedro Calado] é uma parte feito por ele próprio”. O PAN Madeira aponta ser uma “campanha publicitária negativa engendrada pela Câmara do Funchal”.

“Espero uma influência pelo lado positivo”



José Manuel Rodrigues, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, espera que o terceiro executivo socialista liderado por António Costa “possa, de uma vez por todas, resolver um conjunto de assuntos pendentes”. A presença de Paulo Cafôfo no Governo da República, afirma, pode “influenciar” uma “postura favorável aos interesses da Região Autónoma”.

“Livrai-nos da Peste” no Teatro



A Opereta “Livrai-nos da Peste”, um projeto desenvolvido pela AGON – Associação Cultural de Teatro, Música e Dança, será apresentado no Teatro Municipal Baltazar Dias, nos dias 8 e 9 de abril às 21 horas, dia 10 de abril às 18 horas e dia 13 de abril às 21 horas.

Este espetáculo, desenvolvido através de uma coprodução entre a AGON e a Câmara Municipal do Funchal, com o apoio da DGartes, baseia-se na coincidência histórica com quinhentos anos de distância.

“Vida de Lorde e de aristocrata de palácio”



Deslocação de Albuquerque a Miami causa polémica. “Uma vergonha! Vida de Lorde e de aristocrata de palácio, com o dinheiro do povo. Assim se gasta o dinheiro do contribuinte”, escreveu Élvio Sousa, na terça-feira, na sua página pessoal do Facebook. “Quase 6 mil contos na moeda antiga, 27 mil euros, para Miguel Albuquerque passar 6 dias em Miami, com o seu chefe de Gabinete.”

A indignação do deputado e líder parlamentar do JPP na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) deve-se ao valor contratualizado para uma viagem de Miguel Albuquerque e Medeiros Gaspar à capital da Fórida (EUA). Segundos informações vindas a público, o presidente do GR e o seu chefe de gabinete estariam entre 4 e 10 de Abril em Miami para participarem na «Bitcoin 2022», um evento realizado entre os dias 6 e 9 no «Miami Beach Convention Center».

“Aumento escandaloso” nos bens e serviços



Herlanda Amado diz que até o pão já vai sendo considerado um “bem de luxo”. A CDU não tem dúvidas que os aumentos “generalizados” e “gigantescos” nos preços “só se combatem com propostas concretas e não com medidas imediatistas ou caritativas”. Élvio Sousa, o líder parlamentar do JPP, diz que uma delas é baixar o preço do transporte de mercadorias. Para Rui Barreto, o actual secretário regional da Economia, a solução, em 2019, já passava por acabar com o “monopólio” e abrir o mercado à “concorrência”.

Madeira na lista das regiões mais caras



Preço das casas aumenta no 1º trimestre de 2022. O preço médio de venda de casa subiu 7,2% no 1º trimestre do ano, face ao mesmo período do ano passado. Em comparação com o último trimestre de 2021, o valor médio aumentou +2,1%.

O valor de venda de imóveis tem vindo a aumentar gradualmente desde o início do ano passado.

No que se refere a venda, o 1º trimestre de 2022 registou um preço médio de venda anunciado de 376.372€, o que representa um crescimento de +2,1% face ao último trimestre de 2021, quando o valor era de 368.776€. Em comparação com o 1º trimestre de 2021, quando o preço médio dos imóveis era de 351.192€, o aumento é de +7,2%.

Ampliação do Porto é “Péssima política de investimento público”



A Iniciativa Liberal Madeira manifestou-se sobre a dívida do PAEF – Porto do Funchal. Segundo a nota de imprensa enviada à redação: «Em 2011 a dívida da Madeira, ou melhor, do Governo Regional da Madeira era superior a 6.000.000.000 (6 mil milhões de euros). O número indicado pelo Ministro das Finanças da altura, Vítor Gaspar (PSD), era de 6 328 000 000, onde se inclui dívida às autarquias e ao Sector Empresarial autárquico. Governos liderados pelo PSD Madeira foram os responsáveis por uma dívida que representava, na altura, 123% do PIB regional e 927% da receita fiscal. Quase metade da dívida (47%) era relativa às empresas públicas regionais. Parte desta dívida, acima dos mil milhões de euros, estava “perdida” algures.

Teófilo quer a preservação do mar



As artes de pesca artesanais da Madeira e dos Açores “há muito que deveriam ser diferenciadas pela União Europeia e reconhecidas por isso”, defendeu, na Horta, nos Açores, o secretário regional de Mar e Pescas, na “Semana das Pescas que decorre naquela ilha até quinta-feira.

